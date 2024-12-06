Diyanet Vakfı'ndan Gönüllüler Günü Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Diyanet Vakfı'ndan Gönüllüler Günü Etkinliği

Geniş Video İzle

Diyanet Vakfı, Dünya Gönüllüler Günü'nde gönüllüleri Marmaracık Kampı'nda buluşturdu.

06.12.2024 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Diyanet Vakfı 'Dünya Gönüllüler Günü'nü kutladı

İSTANBUL - Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 'Dünya Gönüllüler Günü' nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürlüğü, 5 Ekim Dünya Gönüllüler Günü çerçevesinde Türkiye Diyanet Vakfı gönüllülerini ağırladı. Gönüllü Motivasyon Kampı adıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait Marmaracık Kampı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Huriye Martı, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Recep Şükrü Balkan, Kadın, Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürü Hatice Kayaoğlu katıldı. Etkinlikte, gönüllülerin kendi elleriyle yaptığı ürünleri satışa sunduğu, İyilik Atölyeleri Sergisi ziyarete açıldı.

"Bir toplumu geliştirmek istiyorsanız, kadınlara ve gençlere emek vermelisiniz"

Etkinlikte konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Huriye Martı, "Türkiye Diyanet Vakfı 50 yaşında. 50 yıldır iyilik üreten bir vakıf burası. 50 yıldır akışkan ve her sene üzerine koyarak devam eden iyilik yolculuğunda kadınlarla ilgili özel bir birim oluşturulması. O, özel birimin kadın ve aile faaliyetleri yapması çok özel bir adımdır. Bir toplumu değiştirmek istiyorsanız kadınlara ve gençlere emek vermelisiniz. Bugün Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları'nın çok büyük bir hızla büyüdüğünü ve geliştiğini görüyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Türkiye Diyanet Vakfı'nda Kadın, Aile ve Gönüllülük Hizmetleri bir müdürlüktür başka bir müdürlüğün altında yer alan küçük bir biri değildir. Bunu da böyle planlayan Muhterem Ali Erbaş Hocamızdır" diye konuştu.

"Hanımların elinin değdiği her şey güzelleşir"

Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Recep Şükrü Balkan ise, "1975 yılında kurulan Türkiye Diyanet Vakfımız her yıl büyüyen hizmet alanıyla ve hizmet kalitesi ile hem ülkemizde hem de diğer 149 ülkede hizmetlerini ve faaliyetlerini artırarak devam ettirmekte. Yıllardan beri bu hizmetlerde en büyük destekçimiz olan hanım kardeşlerimize bir alan açmak istedik. Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde Kadın, Aile ve Gönüllülük Hizmetleri adı altında bir müdürlüğümüz ve buna bağlı bir kadın kolları birimimiz de kuruldu. Hanımların elinin değdiği, her şey güzelleşir anlayışı bizde hakimdir. Biz de hanım kardeşlerimizin hiçbir karşılık beklemeden tamamen gönüllülük esasına dayalı yapmış oldukları hizmetleri tüm Türkiye genelinde sürdürüyorlar, hepsine teşekkür ediyorum. Bugün yapılan bu çalışmaları bir araya toplamak, motivasyon sağlamak, birbirlerine tecrübelerini aktarmak ve etkileşim sağlamak münasebetiyle böyle bir program gerçekleştirdik. Çok da güzel bir etkinlik oldu. İnşallah hayırlara vesile olur. Herkese teşekkür ediyorum" dedi

"Gönüllülük deyince altında derin anlamlar barındıran bir kelimeden bahsediyoruz"

Gönüllü olarak çalışan Kadriye bilici ise," Türkiye Diyanet Vakfı olarak sadece bir iyilik kuruluşu değiliz, gönüllülük deyince altında derin anlamlar barındıran bir kelimeden bahsediyoruz. Bu yola çıkarken esas aldığımız şeyler yürekten ve Allah rızası için hareket etmekti. Bugün Dünya Gönüllüler Haftası sebebiyle buradayız. Hem birbirimizi motive etmek, hem birbirimizi desteklemek ve yaptığımız çalışmaları istişare etmek için buradayız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Marmaracık, Türkiye, Genel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Genel Diyanet Vakfı'ndan Gönüllüler Günü Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:09 Putin’den tüm dünyaya gözdağı İmzaladığı kritik anlaşma nükleer silah kullanımı ile ilgili Putin'den tüm dünyaya gözdağı! İmzaladığı kritik anlaşma nükleer silah kullanımı ile ilgili
17:34 Esad için yolun sonu geliyor mu Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti
16:34 Suriye’nin başkenti Şam’ın merkezinde patlama Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinde patlama
15:18 Sahte dolarla mücadelede yeni tedbirler Bazı bankalar alımı durdurdu Sahte dolarla mücadelede yeni tedbirler! Bazı bankalar alımı durdurdu
07:22 AK Parti’ye geçeceğini duyuran CHP’li başkan “Sularını bile içmem, haramdır“ demiş AK Parti'ye geçeceğini duyuran CHP'li başkan "Sularını bile içmem, haramdır" demiş
06:46 Hamas’tan İsrailli 50 askere yüksek patlayıcılı mayınlı saldırı Hamas'tan İsrailli 50 askere yüksek patlayıcılı mayınlı saldırı
05:25 Güney Kore’de sıkıyönetim krizi, Devlet Başkanı’na kendi partisi de sırtını döndü Güney Kore'de sıkıyönetim krizi, Devlet Başkanı'na kendi partisi de sırtını döndü
01:37 ABD’den dikkat çeken Suriye açıklaması: Yakından izliyoruz, YPG ile çatışmalara dahil olmayacağız ABD'den dikkat çeken Suriye açıklaması: Yakından izliyoruz, YPG ile çatışmalara dahil olmayacağız
00:55 Okullarda yeni dönem: Kıyafet yönetmeliği değişti, 4 yıl şartı getirildi Okullarda yeni dönem: Kıyafet yönetmeliği değişti, 4 yıl şartı getirildi
00:15 Selami Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürü olarak atandı. Selami Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürü olarak atandı.
00:11 Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye’deki mal varlıkları donduruldu Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
00:08 Ünlü medyumdan 2025 kehaneti: Uzaylılar artık gizlenmeyecek Ünlü medyumdan 2025 kehaneti: Uzaylılar artık gizlenmeyecek
23:34 Esad’ın planı açık oldu: Hama’dan taktiksel çekildik Esad'ın planı açık oldu: Hama'dan taktiksel çekildik
23:25 Emekli olunca hobisi ekmek teknesi oldu: Ayda 40 bin lira kazanmaya başladı Emekli olunca hobisi ekmek teknesi oldu: Ayda 40 bin lira kazanmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 18:52:38. #1.13#
SON DAKİKA: Diyanet Vakfı'ndan Gönüllüler Günü Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.