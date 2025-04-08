Diyarbakır'da 14 İnek Çalındı - Son Dakika
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Genel

Diyarbakır'da 14 İnek Çalındı

Silvan'da çalınan ineklerin yavruları biberonla besleniyor, çiftçiler hayvanların bulunmasını bekliyor.

08.04.2025 16:51
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Diyarbakır'da 14 inek çalındı, yavrular biberonla besleniyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Ramazan Bayramı'nın ilk günü 14 tane inek çalındı. Çiftçiler ineklerin yavrularını biberonla beslerken, hayvanlarının bulunup kendilerine teslim edilmesini bekliyor.

Silvan ilçesi Malabadi Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ziyaver Turan'ın 10 ineği bayramın ilk gecesi çalındı. Aynı dönem köyde 4 inek daha çalındı. Çalınan ineklerin 20 günlük yavruları annelerini beklerken çiftçiler elleri ile biberonla yavru inekleri beslemeye başladı. Sabah-akşam biberonla beslenmeye çalışılan yavrular, annelerinin yolunu gözlemeye başladı.

Ziyaver Turan'ın kızı Meral Turan, "Yaşanan durum yalnızca bir ailenin değil, tüm köyün geçim kaynaklarına zarar verdi. Bu hırsızlık, köydeki herkesin umutlarını ve emeklerini derinden sarstı. Hayvanların bir an önce bulunarak teslim edilmesini bekliyoruz" dedi.

Güvenlik güçlerince başlatılan incelemenin sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Diyarbakır'da 14 İnek Çalındı - Son Dakika

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