Diyarbakır'da Trafikte Deve Kuşu Kaçışı

Diyarbakır'da trafikte deve kuşu şaşkınlığı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da çiftlikten kaçan deve kuşu, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı.
Çiftlikten kaçan deve kuşu, Diyarbakır- Batman kara yoluna girdi. Trafikte deve kuşunu gören sürücüler, zor anlar yaşadı. Deve kuşunun trafikte koştuğu anlar bir araç içerisinden cep telefonuyla çekildi.
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