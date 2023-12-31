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Diyarbakır'da yeni yıl tedbirleri: 170 noktada 2 bin 527 personel sahada - Son Dakika
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Diyarbakır'da yeni yıl tedbirleri: 170 noktada 2 bin 527 personel sahada

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, yeni yıl öncesi emniyet ve jandarma kontrol noktasında ziyarette bulunurken, 170 noktada 292 ekiple 2 bin 527 personelle sahada olduklarını söyledi. Vali Su, vatandaşların huzur ve güveni için tedbirlerin alındığını ve ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Diyarbakır\'da yeni yıl tedbirleri: 170 noktada 2 bin 527 personel sahada
31.12.2023 - 23:26,
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Diyarbakır'da yeni yıl tedbirleri: 170 noktada 2 bin 527 personel sahada

Vali Ali İhsan Su, kontrol noktalarında ziyarette bulundu

DİYARBAKIR - Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, yeni yıl öncesi emniyet ve jandarma kontrol noktasında ziyarette bulunurken, 170 noktada 292 ekiple 2 bin 527 personelle sahada olduklarını söyledi.

Vali Ali İhsan Su, Diyarbakır- Şanlıurfa yolunda bulunan jandarma ve emniyetin kontrol noktasında ziyarette bulunarak, durdurulan araçlarda vatandaşların yeni yılını kutladı, ikramlarda bulunup hayırlı yolculuklarında dileklerinde bulundu.

Vali Su, daha sonra görevli personelle çorba ikramında bulundu.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Vali Ali İhsan Su, öncelikle herkesin yeni yılını tebrik ettiğini, 2024 yılının Diyarbakırlı vatandaşlara ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını cenabı haktan niyaz ettiğini dile getirdi.

"Biz de bugün vatandaşlarımızın huzur ve güveni için, geceyi de yine huzur ve güvenle geçirmeleri için tüm ekiplerimizle beraber tedbirlerimizi aldık" diyen Vali Su, şu anda emniyet ve jandarmanın kent genelinde 170 noktada 292 ekiple 2 bin 527 personelle sahada olduklarını ifade etti.

Bu çerçevede kontrolleri yaptıklarını aktaran Vali Su, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın huzur ve güveni için güvenlik güçlerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bir taraftan hem emniyet ve jandarmamız asayiş ve güvenlikle ilgili vatandaşlarımızın huzuru için çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da sağlık birimlerimiz, DİSKİ idaremiz, elektrik idaresi, gaz idaresi, itfaiyemiz, bugün vatandaşlarımızın ihtiyaç duyabileceği konularda yardımcı olmak üzere ekiplerimiz hazır vaziyette."

Bugün yılbaşı nedeniyle oluşabilecek yoğunluklar nedeniyle ek personel takviyesiyle ekiplerin nöbetlerini sürdürdüğünü kaydeden Vali Su, "İnşallah herhangi bir olumsuzluk olmaz. Bu vesileyle bir kez daha tüm vatandaşlarımızın, tüm Diyarbakırlı hemşerilerimizin yeni yılını tebrik ediyorum. 2024 yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Vali Su'ya İl Jandarma Komutanı Tüm General Selçuk Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, komutanlar ve amirler eşlik etti.

Kaynak: İHA
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