Dron Gören Ayıların Sevimli Davranışları Ziyaretçileri Güldürdü - Son Dakika
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Dron Gören Ayıların Sevimli Davranışları Ziyaretçileri Güldürdü

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde bulunan ayılar, kendilerine yaklaşan dronu görünce sergiledikleri eğlenceli hareketlerle ziyaretçilerine keyifli anlar yaşattı. Hayvanat Bahçesi yetkilileri, ayıların günlük bakımlarının yapılmakta olduğunu duyurdu.

20.01.2025 00:58  Güncelleme: 01:05
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Dron gören ayının sevimli halleri

KAYSERİ - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde bulunan ayıların, kendilerine yaklaşan dronu görünce sergiledikleri davranışlar gülümsetti.

153 türden bin 450'ye yakın hayvana ev sahipliği yapan ve İç Anadolu'nun en büyük hayvanat bahçesi olan Anadolu Harikalar Diyarı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Hayvanat bahçesi içerisinde bulunan ayılar ise, kendilerine yaklaşan dronu gördüklerinde yaptığı hareketler, ziyaretçilerini keyiflendirdi. Kış uykusuna yatmayan ayılar; bazen sağa sola kaçarken, bazen de dronu yakalamak için uygun zamanı kolladı.

Hayvanat Bahçesi Sorumlusu Kaan Erkekoğlu da, ayıların bakımlarının her gün yapıldığını ve herhangi bir sağlık problemlerinin olmadığını söyledi.

Dron Gören Ayıların Sevimli Davranışları Ziyaretçileri Güldürdü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Dron Gören Ayıların Sevimli Davranışları Ziyaretçileri Güldürdü - Son Dakika

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