Dua İle Servis: Erzurum'un Şifalı Çay Ocağı - Son Dakika
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Dua İle Servis: Erzurum'un Şifalı Çay Ocağı

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Eyüp Adanır, çay ocağında dua ve besmele ile çay servis ediyor, memnun müşterilerini ağırlıyor.

13.01.2025 10:11
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Her bir bardak çayında 'besmele ve dua' var

"Burada Umut Var. Şifa Niyetine Çay Ocağı" Erzurumlular'ın ilgi odağı

ERZURUM - Ülkemizde en çok çay tüketen illerin başında gelen ve kıtlama çayı tutkusuyla ün yapan Erzurum'da, bir çay ocağı işletmecisi müşterilerine her çay servisinde mutlaka dua ediyor ve bardağı masaya bırakıyor.

43 yaşındaki Eyüp Adanır, Aziziye ilçesi Dadaşkent Semti'nde yıllardan beridir mütevazi çay ocağında müşterilerini güzel sözlerle karşılıyor, dua ve besmeleyle çay servisi yapıyor ve yine hoş sözleriyle uğurluyor. Hiç usanmadan her bir müşterisinin masasına çay bardağını bıraktıktan sonra "Tüm Müslüman hastalara, abilerime, kardeşlerime şifa olsun. Hayırlı sohbetleriniz olsun" diyen Eyüp Adanır, bunun kendisi için bir yaşam ve Müslümanlara hizmet etme şekli olduğunu ifade etti.

Eyüp Adanır, 'Burada Umut Var Şifa Niyetine Çay Ocağı' isimli kahvehanesinde yolculara çay ikramı yapıldığını ve asla ücret alınmadığını ifade ederek, "Çocuklar da burada ücretsiz çay içiyor. Çay dua ve besleme ile veriyorum. Paraya değil insana değer veriyorum. Ben Müslümanlara hizmet edebilmek için bu işe başladım. Çocukluktan beri Allah'ın rızası için elimden gelen her şeyi yapıyorum. İnsanlara hizmet edebilmek için çabalıyorum. Gelen müşterilerimin hepsi memnun, dua ederek çaylarını veriyorum. Bu şekilde çay verdiğim zaman onların da rızasını almış oluyorum. 'Eyüp bir şifa niyetine çay ver' derler ben de 'en güzelinden' derim" şeklinde konuştu.

Eyüp Adanır'ın vazgeçilmez müşterileri de hoş sohbet ve edilen duadan oldukça memnun olduklarını dile getirdi.

Dua İle Servis: Erzurum\'un Şifalı Çay Ocağı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Dua İle Servis: Erzurum'un Şifalı Çay Ocağı - Son Dakika

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