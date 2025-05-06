Düğünde Geleneksel Takı Yerine Hayvansal Hediyeler - Son Dakika
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Genel

Düğünde Geleneksel Takı Yerine Hayvansal Hediyeler

Çanakkale'de bir düğünde geline buzağı, damada at hediye edildi, eğlenceli anlar yaşandı.

06.05.2025 17:58
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Düğünde takı yerine geline buzağı damada at hediye ettiler

Damat hayvancılıkla uğraşınca takı merasimi değişti, geline buzağı damada at hediye ettiler

Takı töreninde ilginç hediyeler; geline buzağı, damada at

Çanakkale'de bir düğünde gelin ve damada ilginç hediyeler

ÇANAKKALE - Çanakkale'de bir düğün merasiminde takı töreni sırasında geline buzağı, damada ise at hediye ettiler. Hafta sonu boyunca devam eden düğünde damada yapılan şakalar ortaya eğlenceli görüntüler çıkardı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Pınarbaşı köyünde Pınar Acarve Harun Acarçifti düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi. Hafta sonu boyunca süren gençlerin düğününde, arkadaşlarının çeşitli şakalarıyla renkli sahneler yaşandı. Düğün törenine katılanlar gönüllerince eğlenirken sıra takı merasimine geldiğinde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan damada takılan takılar da farklı oldu. Çiftin arkadaşlarından Hakkı Eren, geline takı töreninde buzağı hediye etti. Damadın arkadaşı ve sağdıcı Utku Ercen ve amcası Halil Acar ise damada takı merasimi sırasında takı olarak birlikte aldıkları atı hediye etti.

Takı merasimi devamında bazı davetliler ise gelin ve damada ot balyası, gübre ve yem hediye etti. Takı töreni ve sonrasında damada çeşitli kadın elbiseleri hediye edilip düğün alanında giymesi için zorlanınca damat zor dakikalar yaşadı. Hediye edilen at ve kadın kıyafetleriyle düğün alanında gezdirilen damat, şakaların sonunun gelmesini çaresiz biçimde bekledi. Pınarbaşı köyündeki bu renkli düğün, çevre köylerde ve ilçe merkezinde de ilgi ile karşılandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Düğünde Geleneksel Takı Yerine Hayvansal Hediyeler - Son Dakika

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