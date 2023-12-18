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Dünyanın en kötü yemeklerinde 7. sırada yer almıştı: 2 saatte 4 bin kase tükendi - Son Dakika
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Dünyanın en kötü yemeklerinde 7. sırada yer almıştı: 2 saatte 4 bin kase tükendi

Ordu'nun Perşembe ilçesinde düzenlenen etkinlikte vatandaşlara 'kara lahana çorbası' ikram edildi. Dünyanın en kötü 100 yemeği arasında gösterilen çorba, yaklaşık 2 saatte 4 bin kase tüketildi. Karadeniz mutfağının vazgeçilmezlerinden olan karalahana çorbası, etkinlikle tanıtılarak sahip çıkıldı.

Dünyanın en kötü yemeklerinde 7. sırada yer almıştı: 2 saatte 4 bin kase tükendi
18.12.2023 - 22:13,
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Dünyanın en kötü yemeklerinde 7. sırada yer almıştı: 2 saatte 4 bin kase tükendi

Ordu'nun Perşembe ilçesinde vatandaşlara 'kara lahana çorbası' ikram edildi

ORDU - Ordu'nun Perşembe Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik ile vatandaşlara 'kara lahana çorbası' ikram edildi. Dünyanın en kötü 100 yemeği arasında gösterilen çorba vatandaşların tepkisini alırken, yaklaşık 2 saate 4 bin kase çorba tüketildi.

TasteAtlas tarafından 2023 dünyanın en kötü 100 yemeği geçen günlerde açıklandı. Gastronomi dünyasının prestijli platformlarından biri olarak kabul edilen TasteAtlas, küresel mutfaklardan çeşitli yemekleri değerlendirerek dünyanın en kötü 100 yemeğini seçti. Karadeniz mutfağının vazgeçilmezlerinden olan karalahana çorbası da en kötü 100 yemeğin arasında 7'nci sırada yer aldı.

Tüm Karadeniz Bölgesi'ndeki vatandaşlar bu duruma tepki gösterirken, karalahana çorbasını tanıtmak ve sahip çıkmak adına etkinlikler de düzenleniyor. Perşembe Belediyesi tarafından şehir merkezinde kurulan alanda vatandaşlara kara lahana çorbası ikram edildi. 4 bin kişilik hazırlanan çorba, yaklaşık 2 saat içerisinde tükendi, vatandaşlar çorba kasesi ile fotoğraf çektirip, sosyal medyada paylaştı.

"İnadına karalahana çorbası diyoruz"

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, 4 bin kişilik hazırlanan çorbayı dağıttıklarını belirtti. Lahanaların tamamının kırsal mahallelerdeki üreticilerden temin edildiğini ifade eden Tandoğan, "Bizim için en güzel ve sofralarımızın vazgeçilmezi olan bir yemek. Bizler kara lahana çorbası ile büyüdük, büyümeye de devam edeceğiz. Bizim pancarımıza laf söylenmesini hazmedemiyoruz. Bunun tepkisini de çorba ikramı yaparak ortaya koyuyoruz ve inadına lahana çorbası diyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Onlar bunun tadını nereden bilecekler"

Başkan Tandoğan, bu lezzeti tatmayanların bu şekilde yorum yapmaması gerektiğini ifade ederek, "Ben yedikleri zaman bu kararlarının değişeceğini düşünüyorum. Onlar buyurup gelsin ve tadına baktıktan sonra karar versinler, dünyanın en güzel yemeklerinden birisi olduğunu anlayacaklar. Sağlıklı ve doğal, Karadeniz Bölgesi'nin her tarafından lahananın yetiştiğini görecekler. Bu kararı esefle kınıyorum. Bu çorba her yerde pişer ve bizim gastronomimizin başlıca yemeklerinden birisidir. Bu vasıta ile bunu daha da fazla yaygınlaştıracağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Tepkimizi ortaya koyuyoruz"

Belediye Başkanı Tandoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Bu kararla belki de bizim milli çorbamıza sahip çıkmamızı sağladılar. Bundan sonra çorbamıza daha fazla önem vereceğiz. Bu nedenle bugün burada vatandaşlarımıza 4 bin kişilik lahana çorbası ikramı yapıyoruz ve bu şekilde tepkimizi de ortaya koyuyoruz."

Düzenlenen etkinlikte vatandaşlar karalahana çorbasının milli yemek olduğunu, bu lezzetten vazgeçmeyeceklerini söylediler.

Kaynak: İHA
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