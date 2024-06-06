Ege ile Gaga gerçek oldu: Omzundan karga, sokak sokak geziyor - Son Dakika
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Genel

Ege ile Gaga gerçek oldu: Omzundan karga, sokak sokak geziyor

Bursa'da kedinin ağzından aldığı kargayı tedavi ettiren bir vatandaş, onunla birlikte yaşamaya başladı. Omzunda karga ile sokak sokak gezen Filiz Kaya, çocukların çok sevdiği 'Ege ile Gaga'yı akıllara getirdi. Mavi ismini verilen karga ile Filiz Kaya, 15 günde ayrılmaz bir ikili oldu. Kedinin ağzından aldığı kargayı tedavi ettiren Kaya, şimdi onunla birlikte geziyor ve yaşamaya devam ediyor.

06.06.2024 12:02
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Ege ile gaga gerçek oldu: Omzundan karga, sokak sokak geziyor

Kedinin ağzından aldığı karga ile dost oldu

BURSA - Bursa'da kedinin ağzından aldığı kargayı tedavi ettiren bir vatandaş, onunla birlikte yaşamaya başladı. Omzunda karga ile sokak sokak gezen Filiz Kaya, çocukların çok sevdiği 'Ege ile Gaga'yı akıllara getirdi.

Bursa'da kedi tarafından parçalamak üzere olduğu kargayı kurtaran Filiz Kaya, yaralı kargayı veterinere götürdü. Yaralarına pansuman yapan kargaya Mavi ismini veren Kaya, kargayı ne yapacağını şaşırdı. Yaralı kargayı doğaya bıraktığında yine başına bir şey gelecek endişesiyle evine götüren Kaya, eliyle onu beslemek istedi. Yavaş yavaş bir birlerine alışan Mavi ile Filiz Kaya, 15 günde ayrılmaz bir ikili oldu.

Karga ile sokak sokak gezen, alışveriş yapan Kaya'yı görenler gözlerine inanamadı. Herkesin aklına çocukların ilgi ile izlediği 'Ege ile Gaga'yı getiren çift, ilgi odağı oldu. Mavi'yi kedinin ağzından aldığını belirten Kaya, "Çok kötü bir durumdaydı. Ben onun tedavilerini yaptırdım. Şimdi ise bu şekilde geziyoruz. Eğer uçup gitmezse, bu şekilde birlikte yaşayıp gideriz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Ege ile Gaga gerçek oldu: Omzundan karga, sokak sokak geziyor - Son Dakika

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