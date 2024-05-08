Eğitim Birsen'den okul müdürünün öldürülmesine tepki - Son Dakika
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Genel

Eğitim Birsen'den okul müdürünün öldürülmesine tepki

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 2 No'lu Şube üyeleri, okul müdürü İbrahim Oktugan'ın öldürülmesine okulda yaptıkları açıklamayla tepki gösterdi. İbrahim Oktugan, Final Anadolu Lisesi'nde 5 ay önce okuldan atılan bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Eğitim-Bir-Sen İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Mahmut Akay, saldırıyı kınayarak, eğitimcilerin güvence altına alınması ve saldırganlara gereken cezanın verilmesi gerektiğini belirtti.

08.05.2024 20:21
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Eğitim Birsen'den okul müdürünün öldürülmesine tepki

İSTANBUL - Eğitim-Bir-Sen İstanbul 2 No'lu Şube üyeleri, okul müdürü İbrahim Oktugan'ın öldürülmesine okulda yaptıkları açıklamayla tepki gösterdi.

Eyüpsultan Alibeyköy'de bulunan Final Anadolu Lisesi'nde 5 ay önce okuldan atılan Iraklı öğrencisinin silahlı saldırısı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan okul müdürü İbrahim Oktugan hayatını kaybetmişti. 74 yaşındaki eğitimci İbrahim Oktugan'ın, hayatını kaybetmesinin ardından çalıştığı okulda Eğitim-Bir- Sen İstanbul 2 No'lu Şube Başkanlığı basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasında konuşan İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Mahmut Akay, "Eğitime ve eğitimciye saygıyı esas alan bir medeniyetin varisi olan ülkemizde geleceğimizi emanet ettiğimiz eğitimcilere yönelik saldırılar, tedbir alınmadığı için artarak devam etmektedir. Eğitim ve şiddeti aynı cümle içerisinde kullanmak bile bizi derinden yaralamaktadır. Şu bilinmelidir ki; eğitime ve öğretmene yapılan her kötülük geleceğimizin erozyonudur. Dünkü saldırıyı da kamu çalışanlarına yönelik bütün şiddet eylemlerini de kınıyor ve lanetliyoruz. Okullar yol geçen hanı değildir. Kaba kuvvetle problem çözülecek yerler değildir. Eğitimciler her fırsatta itilip katılacak insanlar değildir. Hukuk sistemimiz eğitimcileri ve bütün kamu çalışanlarını güvenceye alacak caydırıcı tedbirleri almalı, haklının, mağdurun, saldırıya uğrayanın yanında olmalı, 'Yaparım yanıma kar kalır.' düşüncesini yıkmalı, saldırganlara gereken cezayı vermelidir" dedi.

Kaynak: İHA

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