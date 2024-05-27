Ekonomist Berzeg, son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika
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Genel

Ekonomist Berzeg, son yolculuğuna uğurlanıyor

Balıkesir'de kaybolduktan sonra izine rastlanmayan ve yaklaşık bir yıl sonra kemik parçaları bulunan ünlü Ekonomist Korhan Berzeg bugün toprağa veriliyor. Berzeg'in cenazesi helallik alınması için Armutlu Mahallesi'ndeki evine getirildi. Eşi Angela Berzeg ile kızları Nisa ve Sibel'in de hazır bulunduğu cenaze töreni öncesinde Berzeg'in ruhuna dualar okundu. Vatandaşlardan alınan helallik sonrasında Berzeg'in cenazesi köy camisine getirildi.

27.05.2024 20:42
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Ekonomist Berzeg, son yolculuğuna uğurlanıyor

Berzeg'in cenazesi helallik almak için evine getirildi

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde, köpeği Tina ile beraber yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ve 312 gün sonra kemik parçalarına ulaşılan Ekonomist Korhan Berzeg, kayboluşundan 345 gün sonra toprağa verilecek. Berzeg'in cenazesi helallik alınması için köydeki evine getirildi.

Balıkesir'de kaybolduktan sonra izine rastlanmayan ve yaklaşık bir yıl sonra kemik parçaları bulunan ünlü Ekonomist Korhan Berzeg bugün toprağa veriliyor. Berzeg'in cenazesi helallik alınması için Armutlu Mahallesi'ndeki evine getirildi. Eşi Angela Berzeg ile kızları Nisa ve Sibel'in de hazır bulunduğu cenaze töreni öncesinde Berzeg'in ruhuna dualar okundu. Vatandaşlardan alınan helallik sonrasında Berzeg'in cenazesi köy camisine getirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Ekonomist Berzeg, son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika

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