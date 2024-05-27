Genel

Korhan Berzeg, tabutu ile defnedildi

Berzeg Ailesi, soruşturmanın sürmesini istiyor

Korhan Berzeg'in kızları merhum Berzeg'in mezarına toprak atarken, eşi Angela kabre su döktü

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde köpeği Tina ile beraber yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ve 312 gün sonra kemik parçalarına ulaşılan Ekonomist Korhan Berzeg, kayboluşundan 345 gün sonra defnedildi. Merhum Berzeg'in kızları babalarının mezarına toprak atarak, eşi Angela Berzeg ise kabre su dökerek eşine veda etti. Berzeg Ailesi, yaptığı kısa açıklama ile soruşturmanın devam etmesini ve bir sonuca bağlanmasını istedi.

Ünlü Ekonomist Korhan Berzeg son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı sonra Armutlu Köy Mezarlığı'na defnedilen Korhan Berzeg'in ailesi babaları ile vedalaştı. Kızları Nisa ve Sibel babalarının mezarına toprak atarken, eşi Angela Berzeg ise mezarın üzerine su dökerek veda etti. Cenaze sonrası açıklama yapan Korhan Berzeg'in kızı Nisa, tercüman aracılığı ile verdiği beyanda, bir yıllık sürede destek olan güvenlik kuvvetlerine teşekkür etti. Sonuçlanan bir soruşturma olmadığını vurgulayan Nisa Berzeg, bir cevabın bulunması için gerekli araştırmanın devam etmesini istedi.

Öte yandan Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, "Bundan sonraki süreçte de ailenin yanında olacağız, adli konuda diyecek bir sözümüz yok. Aileye başsağlığı diliyoruz" dedi. Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, "Devletimiz bu süreçte adli olarak idari olarak herşeyi yaptı. Jandrma, AFAD, gönülleri ekiplerimiz çalıştılar. Sonucun böyle olmasını istemezdik. Korhan Berzeg amcamıza son görevimizi yaptık. Ailesine başsağlığı diliyoruz. Soruşturma, Cumhuriyet Savcımızın koordinesinde devam edecek. Şuan ölüm sebebini tam olarak bilemiyoruz. Eldeki delillere göre yeterli açıklama yapılamadı ama savcılarımız soruşturmasını devam ettirecektir" dedi.