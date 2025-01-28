Kars'ın Arpaçay sınırlarında bulunan Çıldır Gölü'ne atlı kızağa binmek üzere gelen İclal Güvenç, kızakçıların gölün üzerinde buzlarını kırarak balık tutmak için kullandığı yere geldi. Burada koluna bağladığı halat ile eksi 20 derece soğuğa aldırış etmeden buz gibi suya girdi.
Rekor denemesi yapmak isteyen İclal Güvenç, soğuk suda yaklaşık 40 saniye kalabildi. Güvenç, daha sonra atlı kızakçı Dural Daşdemir'in yardımıyla sudan çıktı. Güvenç'in daha sonra sosyal medyada paylaştığı görüntüler, bir anda binlerce kişi tarafından beğenildi.
Son Dakika › Genel › Türkiye'nin bir ucunda rekor denemesi! 40 saniye dayanabildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)