Elazığ'da Depremzede Ailelere 302 Yeni Ev - Son Dakika
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Elazığ'da Depremzede Ailelere 302 Yeni Ev

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Elazığ'da 2020 depreminde zarar gören 302 aile, düzenlenen kura ile yeni konutlarına kavuştu.

05.11.2024 16:30
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Elazığ'da 302 hak sahibi evlerine kavuştu

ELAZIĞ - Elazığ'da 24 Ocak 2020 depreminde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından depremin merkez üssü Sivrice'de 302 hak sahibi daha çekilen kura ile evlerine kavuştu.

24 Ocakta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar gören depremzede aileler için TOKİ Başkanlığı tarafından Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 302 konut için kura çekimi düzenlendi. İl Özel İdaresinde düzenlenen kura çekiminde hak sahipleri, noter huzurunda kura çekimi ile belirlendi. Vali Numan Hatipoğlu tarafından çekilen ilk kura ile 302 hak sahibi evine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Sivrice ilçemizde yapımı tamamlanmış olan 302 konutun kurasını İl Özel İdaresinde gerçekleştirdiklerini belirten Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hem 2020 hem de 2023 depremlerinden sonra ortaya çıkan yapı stokunun iyileşme çalışmaları kesintisiz olarak devam ediyor. Bundan sonraki sürecimizde de son hak sahibimizi evine sokuncaya kadar çalışmalarımıza hem AFAD ve Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüz olarak hem de alt yapısını tamamlama anlamında İl Özel İdaresi olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kuraların ilimize, ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Elazığ'da Depremzede Ailelere 302 Yeni Ev - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Depremzede Ailelere 302 Yeni Ev - Son Dakika
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