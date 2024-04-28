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Elazığlı kadınların ürettiği çantalar dünyada sergileniyor

ELAZIĞ - Elazığ'da kadınların ürettiği el emeği göz nuru çantalar, başta Fransa, İtalya ve Avustralya olmak üzere dünyanın bir çok ülkesinde sergileniyor.

Kırmızı Montlular İyilik ve Gönüllülük Hareketi Derneği tarafından hayata geçirilen 'Birlikte Üretip Birlikte Kazanıyoruz' projesi sürüyor. Proje çerçevesinde kadınlar Elazığ ve Harput motiflerini çantalara işliyor. Kadınlar tarafından üretilen el emeği göz nuru çantalar, başta Fransa, İtalya ve Avustralya olmak üzere dünyanın bir çok ülkesine gönderilerek hem sergileniyor hem de satılıyor. Bir yandan boş zamanlarını değerlendiren bir yanda da ekonomilerine katkı sağlayan kadınlar canla başla çalıyor. Birlikte üretip birlikte kazanan kadınlar, ürettikleri çantaların dünyadan talep görmesiyle büyük mutluluk yaşıyor.

Dernek Başkanı Erhan Eğit, "Bir her zaman üretimde kadın eli ve gençlerin olmasını gerektiğini savunan bir misyonun bir parçasıyız. Burada dünyaca ünlü bir markanın alt yapısı olan bir çantayı, kadınların el işi ile Elazığ motifleriyle süslüyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerinde sergilenmek üzere göndereceğiz. Elazığ kadim bir kültüre sahip ve medeniyetler beşiği. O geçmişteki var olan örgü, tarihi dokuyu bu çantalara işleyeceğiz. Başta Milano olmak üzere çeşitli ülkelere göndereceğiz.

Geçmişten günümüze Elazığ'dan dünyaya gidecek olan bu çantalar için kadınlarımız büyük emekler veriyor"

Hem boş zamanlarını değerlendirdiklerini hem de aile ekonomilerine katkı sağladıklarını dile getiren Neslihan Karlıdağ, "Burada örgü ve takı yapıyoruz. Bu çantalar kağıt ve hasır iple yapılan çantalar. Tamamı özenle el işidir. Dünyaya satma durumumuz var. Elazığ'da üretilen çantaların yurt dışında rehavet görmesi ve oralarda satılması bizi gururlandırıyor. Elazığ'ın ismini duyurmak adına çok güzel işler olduğunu düşünüyorum. Üreten Elazığ kadınları, iş başında" diye konuştu.

Nesrin Kılınç ise, "Biz burada kadınlar olarak çok mutluyuz. Yaptığımız ürünlerin yurtdışın çıkması ve satılması çok güzel. El becerilerimizin oralarda beğenilmesi bizi çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu.