Emekli Ahmet\'ten Su Kabağı Sanatı

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Su kabağından yaptığı süs eşyalarını bir çok ülkeye satıyor

61 yaşındaki emekli Ahmet Yavuz Çetin, internetten izlediği videolardan ve ustalardan irtibata geçerek su kabağı işleme sanatını kendinde geliştirdi

BİLECİK - Bilecik Bozüyük ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki emekli Ahmet Yavuz Çetin, 7 yıl önce öğrendiği su kabağı işleme sanatı sayesinde yaptığı çeşitli süs eşyalarını hem yurtiçi hem de yurtdışına satıyor.

İnternetten izlediği videolardan ve ustalardan irtibata geçerek su kabağı işleme sanatını kendinde geliştirdiğini belirten Ahmet Yavuz Çetin, bu zamana kadar yaklaşık 300'e yakın su kabağını işlediğini söyledi. Sosyal medya üzerinden süslediği su kabakların tanıtımını yapan Ahmet Yavuz Çetin, yurtiçi ve yurtdışından siparişler aldığını ifade etti.

Ahmet Yavuz Çetin, açıklamasında; "Su kabağı işleme sanatını yaklaşık 7 yıl önce başladım. Bu süsleme işini videolar izleyerek ve ustalarla irtibata geçerek bu işi geliştirdim. İlk başta tornavida ile su kabağını delerek başladım. İlk etapta amatörce başladım. Çevremdekilerin destekleriyle daha güzel işler yapmaya başladım. Bu arada talepler gelmeye başladı. Sosyal medya üzerinden satışlara başladım. Türkiye'nin her yerinde sipariş alıyorum. Ayrıca yurtdışına da gönderiyorum. Almanya, İngiltere ve Afrika'da bulunan bazı ülkelere gönderdim. Bugüne kadar yaklaşık 300'e yakın su kabağını işledim ve sattım. Hala da devam etmekteyim. Gençleri de tavsiyem! boş zamanlarını özellikle el işleriyle, bu tür sanatta olabilir değerlendirmelerini istiyorum" dedi.