Engelleri Sporla Aşıyoruz Projesi Başladı - Son Dakika
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Genel

Engelleri Sporla Aşıyoruz Projesi Başladı

Elazığ'da işitme ve zihinsel engelli öğrenciler için bisiklet etkinliği düzenlendi.

29.04.2025 14:00
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Elazığ'da 'Engelleri Sporla Aşıyoruz' Projesi start aldı

ELAZIĞ - Elazığ'da Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesinin koordinesinde işitme ve zihinsel engelli öğrencilerin sosyal hayata katılımları için, kentte bisiklet sürme etkinliği düzenlendi.

Saat 11.00'da başlayan, bisiklete binme etkinliğine, zihinsel ve İşitsel engeli olmak üzere, Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi, İbrahim Taşel Ortaokulu, Elazığ Özel Eğitim Meslek Lisesinden oluşan üç okula bağlı engelli öğrenciler katılım sağladı. Elazığ Bisikletliler Derneği öncülüğünde, öğrenciler arasında değişimli olarak ilerleyen etkinlik, üçüncü turun ardından sona erdi.

Etkinliği düzenleyen öğretmen Şerife Genç yaptığı açıklamada, "Bu projenin yazarı ve yürütücüsüyüm. Bugün burada Engelleri Sporla Aşıyoruz Projesi için toplandık. Projemizin amacı, özel gereksinim gerektiren okulumuzun öğrencilerini bir araya getirmek, okulumuzun öğrencileriyle farkındalığı artırmak ve özel gereksinim gerektiren öğrencilerimizin sosyal hayata katılımını sağlamak. Bunu yaparken sporu bir araç olarak kullanmayı hedefledik. Bu kapsamda her ay gerçekleştirdiğimiz etkinlikler var bu kapsamdaki etkinliklerden biri de bugünkü bisiklete binme etkinliğidir. Biz şu an 4 okul bir araya geldik. Öğrencilerimizi topluma katılımlarını sağlarken, aynı zamanda hoşgörü ve farkındalık örneğini artırmayı hedefledik. Hoşgörüyü kendilerine ilke edindiler. Amacımız buydu, amacımıza ulaştık" dedi.

Elazığ Bisikletler Derneği Başkanı, Atakan Özağa ise "Bugün, Engelleri Sporla Aşıyoruz Projesi kapsamında, okullarımız ile bir farkındalık turu düzenledik. Böyle bireylerin, topluma kazandırılmasında farkındalık oluşturulması amacıyla böylesi etkinliklerin düzenlenmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Etkinliğin faydalı olduğunu düşündüğünü belirten öğrencilerden Mustafa Kerem Genç ve Işıl Su Gürbüz de "Böylesi projeyi hazırlayan herkese çok teşekkür ederiz. Spor bizim yaş aralığımız için çok faydalı. Özellikle de özel bireylerle de bir arada olduğumuz için mutluyuz. Böyle bir projenin içinde yer aldığımız için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Hem okul hem de birey olarak. Böylesi bir proje içinde yer almak bize farkındalık kazandırdığı için ve toplumsal olarak ülkemize bir farkındalık kazandıracağını düşünüyorum. Özel insanlarla bir araya gelmek ve onları topluma kazandırmak bizim için çok güzel bir zevkti" şeklinde konuştu.

Etkinlik katılım sağlayan öğrencilere başarı belgesi takdimi ile sona erdi.

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Elazığ, Genel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Genel Engelleri Sporla Aşıyoruz Projesi Başladı - Son Dakika

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