Engelli gençlere temsili askerlik öncesi kına gecesi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Engelli gençlere temsili askerlik öncesi kına gecesi

Geniş Video İzle

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla 1 günlük temsili askerlik görevi yapacak olan zihinsel engelli gençlere asker eğlencesi düzenlendi. Engelliler Haftası dolayısıyla engelli bireylerin topluma kazandırılması ve kendilerini değerli hissetmeleri için başlatılan etkinlikler devam ediyor.

16.05.2024 09:39  Güncelleme: 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Engelli gençlere temsili askerlik öncesi kına gecesi

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla 1 günlük temsili askerlik görevi yapacak olan zihinsel engelli gençlere asker eğlencesi düzenlendi.

Engelliler Haftası dolayısıyla engelli bireylerin topluma kazandırılması ve kendilerini değerli hissetmeleri için başlatılan etkinlikler devam ediyor. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Dörtyol Belediyesi iş birliğinde temsili olarak askerlik görevini yerine getirecek bireyler için kına gecesi düzenlendi. Kına gecesinde engelli bireyler doyasıya eğlenirken aileleri buruk anlar yaşadı.

Dörtyol Belediye Başkanı Dr. Bahadır Amaç, yaşanan güzel olayların destekçisi olduğunu belirterek, "Her Türk asker doğar diye biz sloganlar atarak yürüdük, engelli kardeşlerimiz de bu güzel duyguyu tatsınlar. Aileleri bunu yaşasın, çok güzel bir düşünce, her zaman böyle güzel düşüncelerin yanında olacağız ve biz birlikte güçlüyüz. Birlikte güzeliz, birlikte Dörtyol'uz her şey çok güzel olacak oluyor ve olmaya da devam edecek. Her güzelliğin yanındayız emeği geçen herkese gelen giden herkese teşekkür ediyoruz, hepinizden Allah razı olsun. En büyük askerler bizim askerler" ifadelerini kullandı.

Engelli evladı Yusuf Elüstü'nü asker eğlencesine getiren Feride Elüstü (40), "Çok mutluyum, mutluluk duyuyorum. Bir anne olarak insanın hoşuna gidiyor yani çok güzel bir duygu, güzel bir şey heyecan. Bir aydır sürekli ben askere gidiyorum diyor. Asker lafını duymak çok hoşuna gidiyor, o kıyafeti giyip eline silah alması" şeklinde duygularını dile getirdi.

Evladının temsili olarak askerlik yapacağı için mutlu olduğunu dile getiren Fatma Gür (45), "Çok duygulandık, oğlumun hayali gerçekleşti. Asker olmayı çok istiyordu, Bahadır başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Yani çocukları çok sevindirdi, çok mutluyuz. Geldik buraya asker yemeği de verdik, çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen özel eğitim öğrencileri asker kınası programı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Engelli gençlere temsili askerlik öncesi kına gecesi
Kaynak: İHA

Engelliler Haftası, Asker Eğlencesi, Dörtyol, Hatay, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Engelli gençlere temsili askerlik öncesi kına gecesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:19 “Oy verir misiniz“ diye soruldu Ağıralioğlu’nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket "Oy verir misiniz?" diye soruldu! Ağıralioğlu'nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
10:46 DolarTL 32,22 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 32,22 seviyesinden işlem görüyor
10:10 Bomba iddia Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş’a transfer oluyor Bomba iddia! Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a transfer oluyor
10:01 Polisten uyuşturucu isterken yakayı ele veren Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ından ilk paylaşım Polisten uyuşturucu isterken yakayı ele veren Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ından ilk paylaşım
10:01 Beşiktaş’ta yeni teknik direktör kim olacak İşte ağır basan isim Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? İşte ağır basan isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 11:12:15. #1.11#
SON DAKİKA: Engelli gençlere temsili askerlik öncesi kına gecesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement