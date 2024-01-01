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Enkaz kent yeni yıla sessizlik içerisinde girdi - Son Dakika
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Enkaz kent yeni yıla sessizlik içerisinde girdi

Depremin vurduğu Hatay, yaklaşık 25 bin insanın hayatını kaybettiği bir yılın ardından sessizlik içerisinde yeni yıla girdi. Vatandaşların acıları hala taze ve buruk bir şekilde devam ediyor. Antakya ilçesinde bulunan Köprübaşı mevkiinde insan görmek neredeyse imkansızdı. Diğer bölgelerdeki vatandaşlar yeni yıla heyecan ve mutluluk içerisinde girerken, Hataylılar matem içerisinde yeni yıla adım attı.

Enkaz kent yeni yıla sessizlik içerisinde girdi
01.01.2024 - 23:15,
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Enkaz kent yeni yıla sessizlik içerisinde girdi

HATAY - Depremin vurduğu Hatay, yeni yıla sessizlik içerisinde girdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımın yaşandığı illerden Hatay'da yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmişti. Depremin üzerinden 11 ay geçmesine rağmen vatandaşların acıları ilk günkü gibi devam ediyor. 2023 yılını buruk geçiren Hatay, yeni yıla da sessizlik içerisinde girdi. Antakya ilçesinde bulunan ve her yıl hınca hınç dolan Köprübaşı mevkiinde insan görmek neredeyse imkansızdı. Türkiye'nin birçok noktasında vatandaşlar yeni yıla heyecan ve mutluluk içerisinde girerken, Hataylılar yeni yıla adeta matem içerisinde girdi.

Kaynak: İHA
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