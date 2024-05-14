Enkaz kentin sokaklarını gezerek görüntüleyen fenomen genç, hemşerilerinin memleket özlemini gideriyor - Son Dakika
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Genel

Enkaz kentin sokaklarını gezerek görüntüleyen fenomen genç, hemşerilerinin memleket özlemini gideriyor

Hatay'da deprem sonrası Antakya ilçesinde yaşayan Muhammed Ürek, enkaza dönen memleketini terk etmeyerek hem yardım kuruluşlarında görev aldı hem de sokak sokak memleketini görüntülemeye başladı. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan Ürek, binlerce takipçiye ulaşarak insanların merakını giderdi ve depremin boyutunu gösterdi.

14.05.2024 22:51
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Enkaz kentin sokaklarını gezerek görüntüleyen fenomen genç, hemşerilerinin memleket özlemini gideriyor

HATAY - Hatay'da deprem sonrası insanların merakını gidermek adına tanınmaz hale gelen Antakya ilçesinde görüntü çekerek sosyal medyada yayınlamaya başlayan Muhammed Ürek, binlerce takipçiye ulaştı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay yerle bir olmuş 25 bine yakın insan vefat etmişti. Deprem sonrası Antakya ilçesi yaşayan Muhammed Ürek, enkaza dönen memleketini terk etmeyerek hem yardım kuruluşlarında görev aldı hem de sokak sokak memleketini görüntülemeye başladı. İnsanların merakını gidermek ve bölgedeki yıkımın boyutunu göstermek için görüntüleri sosyal medyada paylaşan Ürek, binlerce takipçiye ulaştı. Ürek, kişisel bir sorumluluk olarak gördüğü bu görevde sosyal medyada adından söz ettirmeye başlarken deprem sonrası Hatay'ın durumunu merak eden binlerce kişiye ulaştı.

"Depremden sonra insanların merak duygusunu gidermek için her yeri çekeceğim"

Deprem sonrası enkaza dönen sokakları görüntülemeye başladığını dile getiren Muhammed Ürek, "6 Şubat depremlerinde bende bir depremzede olarak aile çevremizden yakınımız vefat etti. Kendime sorumluluk haline getirdiğim bir karar verdim. İnsanlar buraları merak ediyordu. O günlerin yaşadığımız şokun etkisiyle kimin nerede ne yaptığı, kimseye ulaşamaması ayrı bir sıkıntıydı. Kendi çabalarımla ikinci günü çekmiş olduğum görüntüyle birlikte insanlarda merak duygusunu gidermek adına her yeri çekeceğim dedim. Antakya'da ulaşabildiğim, yerleri görüntüleyerek paylaştım. Bunu defalarca otostopla ya da yaya olarak yaptım. İnsanların merakını giderirken giriş, gelişme ve sonuç olarak bir planlama yaptım" dedi.

İnsanların talepleri doğrultusunda apartmanları, parkları ve özlem duyulan noktaları görüntülediğini dile getiren Ürek, "İnsanlar; mahalle, cadde, sokak oturmuş oldukları parkı ve bankı dahil merak ediyorlar. Her yeri çekeceğim dedim. Giriş olarak enkazları ondan sonra her yer yer ev doluydu boş olan yerlerin yıkıldıktan sonra halleri nasıldı o görüntüleri aldım. Antakya'daki vatandaşın ayağa kalkmak için yapmış oldukları emekleri çektim. Ben videoları çekerken sayfamın kısım kısım yükseldiğini fark ettim. İnsanların merakını giderdim. Sosyal medyada takipçi sayım yüz binleri geçti. Erişimimse 10 milyona ulaştı" dedi.

Kaynak: İHA

Antakya, Deprem, Hatay, Doğal Afetler, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Enkaz kentin sokaklarını gezerek görüntüleyen fenomen genç, hemşerilerinin memleket özlemini gideriyor - Son Dakika

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