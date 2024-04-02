Enkazın altında 4 gün kalan çiftin kurtarılma anları kamerada
Enkaz altında 4 gün yaşam mücadelesi veren yaşlı çift madenciler tarafından kurtarıldı
HATAY - Hatay'da 4 gün boyunca enkazın altında kalan Süleyman Özdağ ve Nimet Özdağ, 4 gün süren hayat mücadelesinin ardından madenciler tarafından kurtarılarak hayata tutundu. Yaşlı çiftin kurtarılma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkım Hatay'da olmuştu. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde kentte, yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybederken binlerce insan da enkazın altında günlerce hayat mücadelesi vermişti. Enkazın altında yaşam mücadelesini kazanan 68 yaşındaki Süleyman Özdağ ve 75 yaşındaki Nimet Özdağ çifti, depreme Antakya ilçesi Kışla Saray Mahallesi'nde yakalandı. Rana Apartmanı'nın bodrum katında oturan Özdağ çifti, apartmanın yıkılmasıyla enkazın altında kaldılar. Özdağ çifti, 30 kişinin yaşadığı ve 7 kişinin öldüğü apartmanın enkazı altında 4 gün boyunca hayatta kalma mücadelesi verdiler. Enkazın altında 4 gün kalan ve madenciler tarafından kurtarılan yaşlı çiftin kurtarılma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Enkaz altında yaşadıklarını anlatan 68 yaşındaki Süleyman Özdağ, "Ben salonda uyuyordum, deprem olduğunda koltuktan fırladım. Enkazın ilk gününde; kadın, erkek ve çocuklardan çığlıklar geliyordu. Enkazın altında 4. günde çığlıklar kesildi. Hiç kimseden ses gelmiyordu. Deprem saat 04.15'te oldu. Biz Perşembe sabaha karşı 04.15'te enkazdan çıktık. Allah bize yeni bir yaşam verdi. Ayaklarımız su içindeydi ve incecik giyinmiştik" dedi.
"Salondaki sedirin yanında 4 gün boyunca kaldık, ne yemek ne de su aklımıza geldi"
Deprem olduğunda yatak odasında olduğunu ifade eden 75 yaşındaki afetzede Nimet Özdağ, "Deprem olduğu zaman uyandım. İlk sallantıdan sonra koşarak salon kapısına koştum. Salonun kapısına geldim. Işıklar söndüğünde yere yuvarlandım. Salondaki sedirin yanına koştuk. Sedirin köşesinde sığındık. 4 gün orada kaldık. Enkaz altındayken kendimde değildim. Neler olduğunu bilmiyordum. Bir an olanlar oldu. O köşede kaldık. Ne yemek ne de su aklımıza geldi. Allah ve madenciler sayesinde bir delik açarak bizi kurtardılar" ifadelerini kullandı.
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