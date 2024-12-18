Erciyes'e 2 Haftada 200 Bin Ziyaretçi - Son Dakika
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Erciyes'e 2 Haftada 200 Bin Ziyaretçi

Erciyes Dağı'nda kayak sezonu erken açıldı, 2 haftada 200 bin kişi ziyaret etti. Memnuniyet yüksek.

18.12.2024 20:00
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Erciyes'i 2 haftada 200 bin kişi ziyaret etti

Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu:

"Buradaki herkes sezonun erken açılmasından dolayı gayet memnun"

KAYSERİ - Kayak sezonunu 2 hafta önce açan Erciyes Dağı'nı bu süre içerisinde 200 bin kişi ziyaret ederken, Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu; "Buradaki herkes sezonun erken açılmasından dolayı gayet memnun" dedi.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda 2 hafta önce kayak sezonu açıldı. 112 kilometre uzunluğunda pistleri ve 19 mekanik tesisi bulunan Erciyes Dağı, kayak sezonunun açılmasıyla beraber yoğun bir ziyaretçiye de uğradı. Yurtiçinden ve yurtdışından özellikle hafta sonlarında dağa gelen kayakseverler, kayak yapmanın tadını çıkarıyor.

"Buradaki herkes sezonun erken açılmasından dolayı gayet memnun"

Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu; "Erciyes'te bu sene sezonu erken açtık. Yeni sezon öncesinde de çok güzel bir tablo oluştu. Erciyes'imiz zaten kartpostal gibi bir dağ. Sezonu da 30 Kasım'da açmış olmanın verdiği bir keyfi yaşıyoruz. Buradaki herkes sezonun erken açılmasından dolayı gayet memnun. Şuana kadar ilgi de çok yüksek. İnsanlar burayı özlemişlerdi. Bu sene karın erken yağması ile birlikte insanların aklına kayak erken düşmüş oldu. Geçtiğimiz hafta sonu 70 bin misafir ağırladık. Sezonun açıldığı günden bu yana da toplamda 200 bin civarında genel bir misafirimiz oldu. Hem bizler hem otelciler olarak hepimiz çok mutluyuz. Sezon erken açıldığı için uzun bir kayak sezonumuz olacak. Pistlerimiz otellerimizin misafirleri ile dolmadan onları bekliyoruz. Erciyes'e yurtiçinden ve yurtdışından misafirlerimizi bekliyoruz. Çok geniş pistlerimiz var ve Türkiye'nin en büyük kayak merkeziyiz. Bu anlamda hem yeni başlayacaklara, hem öğreneceklere hem de uzmanlar için herkese hitap eden bir kayak merkezi. 4 farklı giriş noktası olan, birbiriyle bağlantılı pistler, 112 kilometre pistlerimiz ve 19 mekanik tesisimiz ile herkes kendine göre bir şey bulabilecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Erciyes'e 2 Haftada 200 Bin Ziyaretçi - Son Dakika

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