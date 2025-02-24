Ericek'te Kar Festivali Büyüledi - Son Dakika
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Ericek'te Kar Festivali Büyüledi

Bursa'da etkili kar yağışından dolayı Uludağ'a gidemeyen binlerce kişi, Gürsu ilçesindeki Ericek Adrenalin Park'a akın ederek kar festivali ile eğlendi. Canlı müzik, kızak keyfi ve çeşitli yarışmalarla dolu iki gün boyunca misafirler unutulmaz anlar yaşadı.

24.02.2025 23:14
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Uludağ'a çıkamayanlar Ericek'e akın etti

Kar topu oynamak için Ericek'e gelenler, beyaza büründü

BURSA - Bursa'da etkili olan kar yağışının ardından Uludağ'ın zirvesinde adım atacak yer kalmayınca, binlerce vatandaş rotasını Gürsu ilçesindeki Ericek'e çevirdi. Gürsu Belediyesi tarafından yapılan kar festivaliyle kartpostal gibi bir ortamda karın keyfini çıkaran vatandaşlar, aileleri ile unutulmaz anlar yaşadı.

Bursa'da etkili olan kar yağışı, kent merkezinde vatandaşların keyif yapacağı kadar tutmayın herkes Uludağ'a akın etti. Uludağ'da adım atacak yer kalmayacağını, dönüşte yoğun trafikle tatilin eziyete dönüşeceğini düşünenler ise Ericek Adrenali Park'a akın etti. Kar yağışının en güzel hissedildiği mekan olarak ziyaretçi akınına uğrayan bölgede, Gürsu Belediyesi gösterilen bu talebi değerlendirerek Ericek Kar Festivali düzenledi. İki gün boyunca gerçekleşen festivalde binlerce kişi, Ericek Adrenalin Park'a akın etti. Kar yağışı altında en güzel hatıralar biriktirme fırsatı bulan misafirlere yönelik canlı müzik eşliğinde kızak keyfi yaşandı. Farklı yarışmalar ile eğlenen misafirler sayısız güzel anıyı da beraber hafızasına kazıdı.

Kar yağışının bir an olsun dinmediği Ericek Adrenalin Park'ta en çok da çocuklar kar keyfini yoğun şekilde yaşadı. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Misafirlerimizi bu güzel ortamda ağırlamanın keyfini yaşıyoruz. Yoğun ziyaretçi alıyoruz. Bölgeye akın akın özel aracı ile de gelen misafirlerimiz var. Kendilerine hem tesisimizi, hem de Gürsu'nun bu harika doğasını göstermekten son derece memnunuz" dedi.

Kaynak: İHA

Uludağ, Ericek, Müzik, Gürsu, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Genel Ericek'te Kar Festivali Büyüledi - Son Dakika

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