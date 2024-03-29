Erzincan'da koyun ve kuzuların coşkulu buluşması böyle görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Erzincan'da koyun ve kuzuların coşkulu buluşması böyle görüntülendi

Geniş Video İzle

Erzincan'da baharın habercisi kuzuların anneleri ile buluşması renkli görüntüler ortaya çıkardı. Koyunların kuzulama döneminin başlamasıyla birlikte Erzincan'da koyun ve kuzularının buluşması sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez gerçekleştiriliyor. Kuzulayan koyunlar, bir süre yavrularıyla aynı mekanda bırakılıyor ve daha sonra anneleriyle buluşuyor. Bu duygusal anlar dron ile kaydedildi.

29.03.2024 09:50  Güncelleme: 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da koyun ve kuzuların coşkulu buluşması böyle görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan'da baharın habercisi kuzuların anneleri ile buluşması renkli görüntüler ortaya çıkardı. O anlar dron ile görüntülendi.

Koyunların kuzulama döneminin başlaması ile birlikte birçok yerde olduğu gibi Erzincan'da da renkli görüntüler oluştu. Merkeze bağlı Günebakan köyünde koyun besleyen üreticiler, koyun ve kuzularının buluşmasını sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez gerçekleştiriyor. Kuzulayan koyunlar, bir süre yavrularıyla aynı mekanda bırakılıyor. Daha sonra ayrı yere konulan kuzular, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere anneleriyle bir araya geliyor. Buluşma saatinin yaklaşmasıyla koyunlar dışarıda, kuzular ise ağıllarda melemeye başlıyor. Kapının açılmasıyla birlikte anne ve yavrular birkaç dakika içinde ses ile kokuları sayesinde birbirlerini buluyor. Renkli ve duygusal görüntüler oluşturan o anlar, dron ile saniye saniye kayda alındı.

Koyun ve kuzuları günde iki defa buluşturduklarını belirten Furkan Aydın, "Günde iki kez kuzular anneleriyle buluşuyor. Herkes kendi yavrusunu tanır. Her hayvanın kendisine has kokusu vardır. Sesiyle, rengiyle, kokusuyla hisseder. Herkes kendi yavrusunu tanır. Şubatın ilk haftasında doğumlar başlıyor. Sonlarına doğru biter. Mayısın birine kadar emziriyoruz sonra ise sağım zamanına geçiyor. 250 hayvanımız var. Çok yorucu bir iş" dedi.

Erzincan\'da koyun ve kuzuların coşkulu buluşması böyle görüntülendi
Kaynak: İHA

Erzincan, Hayvanlar, Doğa, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Erzincan'da koyun ve kuzuların coşkulu buluşması böyle görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın 'Yarının Sultanları' projesi Kırklareli'nde gerçekleşti
    19 Mar VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın 'Yarının Sultanları' projesi Kırklareli'nde gerçekleşti

    VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti'nin hayata geçirdiği 'Yarının Sultanları' projesinin ikinci ayağı Kırklareli'nde gerçekleşti. Guidetti, Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğü spor salonunda kız çocuklarına teorik ve pratik eğitim verdi. Proje, geleceğin sporcularının yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

  • Gaziosmanpaşalılar Çanakkale Zaferini kutladı
    19 Mar Gaziosmanpaşalılar Çanakkale Zaferini kutladı

    Kahramanlık destanı olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerde coşkuyla kutlandı. Gaziosmanpaşa Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerde, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa kentsel tasarım projesinin ilk adımının açılışını yaptı.

  • Gaziosmanpaşa Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni coşkuyla kutladı
    19 Mar Gaziosmanpaşa Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni coşkuyla kutladı

    18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerde coşkuyla kutlandı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, etkinlikte yaptığı konuşmada, Gaziosmanpaşa'ya kazandırılan kentsel tasarım projesinin ilk adımının açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti. Programda ayrıca anma töreni düzenlendi ve Salihpaşa Caddesi ve Gaziosmanpaşa Meydanı Kentsel Tasarım Projesi'nin açılışı yapıldı.

  • Leylek Ormanı'nda 7 bin kilometrelik yolculuk
    19 Mar Leylek Ormanı'nda 7 bin kilometrelik yolculuk

    Afrika'dan 7 bin kilometre yol kat ederek Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne gelen leylekler, Samsun Bafra Doğanca Mahallesi'nde bulunan 'Leylek Ormanı'nda yerleşti. Leyleklerin oluşturduğu kat kat yuvalar, bir apartmanı andırıyor. Leylekler, yavrularını büyüttükten sonra ağustos ayı sonunda daha sıcak ülkelere uçacaklar.

  • Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü'ne 'Depremde Hafif Arama Kurtarma Eğitimi' verildi
    19 Mar Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü'ne 'Depremde Hafif Arama Kurtarma Eğitimi' verildi

    Samsun AFAD İl Müdürlüğü, Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde kurulan 'Orman Kurtarma Timi'ne (ORKUT) 'Depremde Hafif Arama Kurtarma Eğitimi' verdi. Eğitimde, arama kurtarma öncesi alınması gereken tedbirler, müdahale için gerekli araç gereç ve malzemelerin tanıtımı, kullanımı, planlama ve hareket, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri, afet sonrası yapılması gereken işlemler uygulamalı ve teorik olarak anlatıldı. Orman Kurtarma Timi, orman yangını, deprem ve sel gibi afet durumlarına karşı aldıkları eğitimlerle hazır hale getirildi.

  • Düzce Belediyesi Sokak Köpekleri Sorununu Çözmek İçin Harekete Geçti
    19 Mar Düzce Belediyesi Sokak Köpekleri Sorununu Çözmek İçin Harekete Geçti

    Düzce Belediyesi, başıboş ve saldırgan sokak köpekleri ile ilgili sorunu kökünden çözmek üzere harekete geçti. İlçelerde kurulacak ilkyardım merkezlerinde köpeklerin kısırlaştırma ve tedavi işlemleri yapılarak, saldırganlıkları ve üremeleri kontrol altına alınacak.

  • Türkiye'de Hava Durumu Tahmini
    19 Mar Türkiye'de Hava Durumu Tahmini

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Marmara (Balıkesir hariç), Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinde yağışlı bir hava bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin edilirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceği belirtiliyor. Ayrıca, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Gümüşhane, Rize, Hakkari, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yoğun karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz'de pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı yaşanması tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklığının Doğu Karadeniz'de 1 ila 3 derece, batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmediği belirtiliyor. Rüzgarın ise batı kesimlerde kuzeyli, doğu kesimlerde ise güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları şu şekildedir: Ankara (Parçalı, yer yer çok bulutlu, 15 derece), İstanbul (Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 15 derece), İzmir (Parçalı ve az bulutlu, 19 derece), Adana (Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı, 22 derece), Antalya (Parçalı, yer yer çok bulutlu, 24 derece), Samsun (Parçalı ve çok bulutlu, 14 derece), Trabzon (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 12 derece), Erzurum (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, güneyinde kuvvetli yağışlar bekleniyor, 3 derece), Diyarbakır (Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 13 derece).

  • TZOB Başkanı Bayraktar:
    19 Mar TZOB Başkanı Bayraktar: "Gıda ürünlerinde artan taklit üreticilerimiz için ekonomik kayıplara sebep oluyor"

    Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, gıda ürünlerinde yaşanan taklit ve tağşiş konusunda uyarılarda bulundu. Bayraktar, taklit ve tağşişli ürünlerin ekonomik kayıplara ve ihracatın olumsuz etkilenmesine sebep olduğunu belirtti.

  • Küresel piyasalarda karışık seyir devam ediyor
    19 Mar Küresel piyasalarda karışık seyir devam ediyor

    Küresel piyasalarda, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yaklaşık 10 yılın ardından negatif faiz dönemine son vermesiyle fiyatlamalar zorlaşmaya devam ederken, yarın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı para politikası kararları öncesi yoğun makroekonomik veri takvimi yatırımcıların...

  • İzmir merkezli 'Mahzen-13' operasyonlarında 2 suç örgütü çökertildi
    19 Mar İzmir merkezli 'Mahzen-13' operasyonlarında 2 suç örgütü çökertildi

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 3 ilde gerçekleştirilen 'Mahzen-13' operasyonlarında 2 suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlarda 25 şüpheli yakalanırken, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin çeşitli suçlar işlediği tespit edildi.

  • Anka Haber Ajansı 19 Mart Salı Gündemi
    19 Mar Anka Haber Ajansı 19 Mart Salı Gündemi

    ANKA HABER AJANSI 19 MART SALI GÜNDEMİ

  • Kara yollarında yapılan çalışmalar nedeniyle dikkatli olunmalı
    19 Mar Kara yollarında yapılan çalışmalar nedeniyle dikkatli olunmalı

    Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerde sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yol durumu bültenine göre, birçok otoyol ve yol kesiminde üstyapı onarımı, yenileme çalışmaları, şev kayması, bağlantı yolu yapımı ve diğer çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin bu kesimlerde dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları önemlidir.


10:19 Yunanistan’ın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi Yunanistan'ın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
09:55 YÖK’ten denklik düzenlemesi İlk 400’e doğrudan hak, ilk 1000’de YKS şartı olmayacak YÖK'ten denklik düzenlemesi! İlk 400'e doğrudan hak, ilk 1000'de YKS şartı olmayacak
07:38 Akaryakıt fiyatlarının 3 haneye çıkacağı iddiası sonrası Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi Akaryakıt fiyatlarının 3 haneye çıkacağı iddiası sonrası Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi
03:15 İsrail, Suriye’yi savaş uçaklarıyla vurdu En az 36 asker hayatı kaybetti, çok sayıda yaralı var İsrail, Suriye'yi savaş uçaklarıyla vurdu! En az 36 asker hayatı kaybetti, çok sayıda yaralı var
00:21 YSK, Ramazan ayında oy sayımı için iftar molası talebini reddetti YSK, Ramazan ayında oy sayımı için iftar molası talebini reddetti
10:23 Papa Francis, Paskalya Yortusu kapsamında hapishanedeki 12 kadın mahkumun ayaklarını yıkayıp öptü Papa Francis, Paskalya Yortusu kapsamında hapishanedeki 12 kadın mahkumun ayaklarını yıkayıp öptü
10:14 Takımı ligden çekecekler mi Fenerbahçe’nin tarihi kongresi için kim ne dedi Takımı ligden çekecekler mi? Fenerbahçe'nin tarihi kongresi için kim ne dedi
09:54 İstanbul ve 5 ilde 4 gün sürecek olan ’toz taşınımı’ uyarısı: Maske takın, mümkün oldukça dışarı çıkmayın İstanbul ve 5 ilde 4 gün sürecek olan 'toz taşınımı' uyarısı: Maske takın, mümkün oldukça dışarı çıkmayın
09:49 Otobüste infial yaratan görüntü Kadına bakarak ulu orta kendini tatmin etti Otobüste infial yaratan görüntü! Kadına bakarak ulu orta kendini tatmin etti
09:40 Dünya devi gözünü kararttı Arda Güler’in yeni takımı belli gibi Dünya devi gözünü kararttı! Arda Güler'in yeni takımı belli gibi
09:20 Survivor All Star’da eleme heyecanı Yarışmaya veda eden Aysu gözyaşlarına boğuldu Survivor All Star'da eleme heyecanı! Yarışmaya veda eden Aysu gözyaşlarına boğuldu
08:56 20 ilde FETÖ’ye yönelik operasyonlarda 70 şüpheli yakalandı 20 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 70 şüpheli yakalandı
08:44 İzmir’de rekor uyuşturucu operasyonu: 112 Kilo metamfetamin ele geçirildi İzmir'de rekor uyuşturucu operasyonu: 112 Kilo metamfetamin ele geçirildi
08:20 Erkan Petekkaya’nın babası son yolculuğuna uğurlandı Saruhan Hünel cenazede bir vatandaşa çarptı Erkan Petekkaya'nın babası son yolculuğuna uğurlandı! Saruhan Hünel cenazede bir vatandaşa çarptı
08:05 İnterpol kırmızı bülteniyle aranan Talgat Baisaov ve Maxat Rakhishov, İstanbul’da yakalandı İnterpol kırmızı bülteniyle aranan Talgat Baisaov ve Maxat Rakhishov, İstanbul'da yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2024 10:31:42. #1.12#
SON DAKİKA: Erzincan'da koyun ve kuzuların coşkulu buluşması böyle görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement