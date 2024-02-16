Erzincan'da maden ocağındaki toprak kayması arama kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Genel

Erzincan'da maden ocağındaki toprak kayması arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 9 işçiyi kurtarma çalışmaları dördüncü güne girerken, maden ocağı sahasından alınan toprak numuneleri incelenmeye devam ediliyor. Ekipler, incelemeler için numuneleri laboratuvarlara götürüyor.

16.02.2024 08:41  Güncelleme: 08:43
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Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması meydana gelen maden ocağında arama kurtarma çalışmalarında dördüncü güne girildi.

Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması meydana gelen maden ocağı sahasından alınan toprak numuneleri incelenmeye devam ediliyor. İliç ilçesindeki maden ocağında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması nedeniyle göçük altında kalan 9 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ekipler, arama çalışmalarının yanı sıra maden ocağı sahasından aldıkları toprak numunelerinden bazılarını incelemek üzere burada bulunan Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı'na, bazılarını ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Çevre Referans Laboratuvarı'na götürüyor. - ERZİNCAN

Erzincan\'da maden ocağındaki toprak kayması arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Erzincan'da maden ocağındaki toprak kayması arama kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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