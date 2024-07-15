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Erzurum'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

ERZURUM - Erzurum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ilk tören Asri Mezarlık Şehitliği'nde gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Erzurum'da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı. Asri Mezarlık'ta bulunan şehitliklerde yapılan programda Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı. Buradaki programdan sonra Kars Kapı Şehitliği'ne geçildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle düzenlenen anma törenlerine; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kurum yöneticileri, şehit yakınları, polis ve askerler katıldı.

Şehit Kubilay Karaman'ın Babası Vedat Karaman ve Şehit Abdulkadir Güngör'ün babası Muktedir Güngör'de anma programlarına katıldı.