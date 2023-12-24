Erzurum-Erzincan karayolu buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı

Buzlanma nedeniyle ulaşıma kapanan Erzurum- Erzincan karayolu yeniden ulaşıma açıldı

ERZİNCAN - Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve gece saatlerinde görülen soğuk hava nedeniyle Erzurum-Erzincan karayolu Tercan-Kargın arasında meydana gelen maddi hasarlı trafik kazaları dolayısıyla yol yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı. Yapılan tuzlama çalışmaları ve kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde aralıklı devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Erzurum- Erzincan karayolunda etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapandı. D100/25 karayolu 68. kilometrede yol dün saat 18.00'de buzlanmadan kaynaklı kazalardan dolayı ulaşıma kapandı. Kazada otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Kaza yapan araçlar olay yerinden kaldırılamadığı için vatandaşlar saatlerce beklemek zorunda kaldı. Kara yolları ekipleri araçları kaldıramayınca büyük vinç beklendi. Karayolu 00.45'de tamamen açıldı ve bekleyen araçlar gönderildi.

Üzümlü İlçe Jandarma ve trafik ekipleri gece boyu yol güzergahında çalışma yaptı.