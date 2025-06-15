Esenler Belediyesi'nden Babalar Günü'ne Özel Kamp etkinliği

İSTANBUL - Esenler Belediyesi, Babalar Günü etkinlikleri kapsamında baba ve oğullara yönelik doğayla iç içe bir kamp etkinliği düzenledi. Çocuklar ve babalarının katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, hem eğlenceli hem de öğretici birçok faaliyet yer aldı.

Esenler Belediyesi, Babalar Günü etkinlikleri kapsamında, 6-13 yaş arası çocuklar ve babalarına özel bir kamp düzenledi. Sabah saatlerinde kahvaltı ikramıyla başlayan program, ardından çadır kurma eğitimi, doğada ip bağlama teknikleri, bisiklet sürüşü, ateş yakma yöntemleri ve ok atma gibi faaliyetlerle çocuklar ve babalar keyifli bir gün geçirdi. Gün boyu süren etkinlikte, katılımcılar doğayla baş başa vakit geçirmenin ve birlikte hareket etmenin mutluluğunu yaşadı.

"Yükümüzü hafifletiyor, çocukların enerjileri boşalıyor, biz de rahatlıyoruz çocuklar da rahatlıyor"

Etkinliğe oğlu Miraç Eymen Saraç ile birlikte katılan Harun Saraç, "Burada babalar günüyle alakalı bir etkinlik düzenlendi. Çadır kurulumu işte düğüm atılması babalar günüyle alakalı bu etkinlikte biz bulunduk. Severek geldik çocuklarımız için değişik bir şey oldu. Çünkü şehir hayatında çok fazla eğlenebilecekleri, enerjilerini atabilecekleri alanlar kısıtlı. Bu tür etkinliklere biz takip ediyoruz Esenler Belediyesi bayağı bir bu etkinliklerde faal, onun için Tevfik başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Daha da devamını istiyoruz, daha değişik etkinlikler de istiyoruz, çocuklar için bu bizim için biraz daha yükümüzü hafifletiyor çocukların enerjileri boşalıyor biz de rahatlıyoruz çocuklar da rahatlıyor. Daha güzel aileler oluyor o zaman topluma da biraz daha başarılı, biraz daha donanımlı çocuklar yetişmiş oluyor. Bunlarda sadece biz yeterli gelmiyoruz, tabii bu çeşitli sivil toplum kuruluşları belediyelerden de böyle farklı etkinlikler ailelerin çocukların gelişim için bekliyoruz. Tüm babalar gününü kutluyoruz babalık kolay değil zor da değil biraz anlayış biraz sabır daha güzel olacak diye düşünüyor babalar günü kutlu olsun" diye konuştu.

"Babaları da unutmadı anneler gününde de parti yaptı"

Katılımcılardan Miraç Eymen Saraç ise, "Bugün baba oğul kampına geldik. Burada çeşitli etkinlikler yaptık, en sonunda çadır kurulum etkinliğine geldik burası çok güzeldi. İlk başta yemeklerinizi yedikten sonra etkinliğe geçtik, oradan da nasıl çadıra düğüm atacağımızı gösterirler ve çadırı nasıl kuracağımızı soğuk havalarda çadırı hangi yöne doğru çevireceğiz. Biz burayı çok sevdik burada futbol oynadık, çok güzel etkinlikler yaptık herkesin gelmesini tavsiye ediyorum" dedi.

Katılımcılardan Alp Eymen Akdoğan da, "Katılma amacım babalara müthiş eğlence, belediyemizi de buradan çok teşekkür ediyoruz. Babaları da unutmadı anneler gününde de parti yaptı burada, çok mutluyuz. Halı saha var her şey var, doğayla iç içe kalk yapmayı, kalp yapmayı öğrendim ateş yapmayı, bu doğal doğa sevgisi, babalara da bütün babalara buradan dünyadaki babaların babalar günü kutlu olsun" diyerek duygularını paylaştı.

Program sonunda katılımcılara çeşitli ikramlar ve sürpriz hediyeler verildi. Etkinlik, ailelerin hep birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafları ile sona erdi.