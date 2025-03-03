Esenler'de Ramazan Boyunca İftar Çeşmeleri Hizmette - Son Dakika
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Genel

Esenler'de Ramazan Boyunca İftar Çeşmeleri Hizmette

Esenler Belediyesi, Ramazan ayında iftarda geç kalan vatandaşlar için 4 noktada 'İftar Çeşmeleri' kurarak günlük 2,500 kişiye çorba ikram ediyor.

03.03.2025 21:19  Güncelleme: 21:21
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Esenler'de "İftar Çeşmeleri" Ramazan ayı boyunca hizmet veriyor

İSTANBUL - Esenler Belediyesi tarafından 2011 yılında hayata geçirilen ve ilçedeki 4 ayrı noktada kurulan 'Çorba Çeşmeleri', Ramazan'da da iftarda evine geç kalan vatandaşlar için hizmete sunuldu. Kış günlerinde erken saatlerde iş ve okul için yollara düşen vatandaşlara yapılan Çorba Çeşmeleri'nin, Ramazan ayı boyunca 'İftar Çeşmesi' olarak hizmet verecek.

Esenler Belediyesi'nin Türkiye'de bir ilk olarak 2011 yılında Esenler Metro İstasyonu'nda hayata geçirdiği 'Çorba Çeşmeleri', Ramazan ayı boyunca "İftar Çeşmesi" olarak hizmet verecek. Menderes Metro İstasyonu, Kazım Karabekir Mahallesi otoban kenarı ve Birlik Mahallesi Uludağ Caddesi'ndeki otobüs duraklarında iftara yetişemeyen vatandaşlara çorbalar ikram edilecek. Bugüne dek 6 milyon 50 bin bardak çorba dağıtımı yapılan çeşmelerden her gün 2 bin 500 kişiye çorba ikramı yapılıyor.

İftar Çeşmesinden çorba içerek orucunu açan bir vatandaş, "İşten geliyorum. Böyle bir hizmet için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir çorba var" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenler'de Ramazan Boyunca İftar Çeşmeleri Hizmette - Son Dakika

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