Esenyurt 2. Gençlik Festivali GençFest'te dereceye giren sporcular ödüllerini aldı - Son Dakika
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Esenyurt 2. Gençlik Festivali GençFest'te dereceye giren sporcular ödüllerini aldı

Esenyurt 2. Gençlik Festivali GençFest'te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşandı. Festivalin son gününde dereceye giren sporcular ödüllerine kavuşurken, sahne alan Sakiler grubu şarkılarıyla zafer coşkusunu tüm ilçeye yaydı.

30.08.2024 22:52
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Esenyurt 2. Gençlik Festivali GençFest'te dereceye giren sporcular ödüllerini aldı

Esenyurt Belediye Başkanı Özer: "102 yıl önceki birlik ve beraberlik ruhunu bugün ilçede yaşatıyoruz"

İSTANBUL - Esenyurt 2. Gençlik Festivali GençFest'te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşandı. Festivalin son gününde dereceye giren sporcular ödüllerine kavuşurken, sahne alan Sakiler grubu şarkılarıyla zafer coşkusunu tüm ilçeye yaydı. Gençlere ödüllerini veren Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, "30 Ağustos'un coşkusunu birlikte yaşıyoruz. Atalarımızın düşmana karşı birlik ve beraberlik ruhuyla savaştığı gibi, biz de bugün bu ruhu Esenyurt'ta yaşatıyoruz" dedi.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Esenyurt 2. Gençlik Festivali GençFest, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ödül töreni ve Sakiler grubunun konseriyle sona erdi. Üç gün boyunca gençleri spor ve eğlenceyle buluşturan festivalde düzenlenen turnuvalarda dereceye giren sporcular, ödüllerini Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in elinden aldı. Ödül töreninin ardından sahne alan Sakiler grubu Esenyurtlulara unutulmaz bir akşam yaşattı. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunun da yaşandığı gecede, vatandaşlar Sakiler'in şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

"30 Ağustos'un coşkusunu birlikte yaşıyoruz"

Esenyurt'ta spor, kültür ve sanat etkinliklerinin devam edeceğini belirten Başkan Özer, "Bu meydanı gençlerimizin coşkusuyla dolu görmek hepimize umut veriyor, çünkü gençlik demek yarınlar demek, umut demektir. Sanatçının da dediği gibi: "Yarınlar bizim." Esenyurt Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden beri sizlerle kucaklaşmak, gençlerimizle bir araya gelmek için kültür ve sanat etkinlikleri düzenliyoruz. Temmuz ayında uluslararası büyük bir festival düzenledik, hemen ardından bu gençlik festivalini gerçekleştirdik. 30 Ağustos'un coşkusunu birlikte yaşıyoruz. Atalarımızın düşmana karşı birlik ve beraberlik ruhuyla savaştığı gibi, biz de bugün bu ruhu Esenyurt'ta yaşatıyoruz" şeklinde konuştu.

"Zafer, barış içinde birlikte yaşamaktır"

Esenyurt'u kültür ve sanatın merkezi haline getireceklerini söyleyen Prof. Özer,"30 Ağustos için düzenlediğimiz gençlik festivalimiz de basketbol, voleybol, ayak tenisi ve masa tenisi gibi spor branşlarında toplam 410 sporcumuz yarıştı. Başarı gösteren 77 sporcumuzu kutluyoruz. Esenyurt'u kültür ve sanatın merkezi yapacağız. Zafer barış içinde birlikte yaşamak, geleceğe umutla bakmaktır. Zafer, motorları özgürlüklere sürmektir. Zafer, geleceğin aydınlık yarınlarına hep birlikte yürümektir. Ben bu vesileyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünü kutluyor, her günü bir önceki günden güzel yarınlar diliyorum. Yolumuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

"Turnuvalarda yarışmak gurur verici"

Masa tenisi turnuvasında birinci olan Nuray Billeç desteklerinden dolayı Başkan Özer'e teşekkür ederek, "Ev hanımı olarak böyle bir fırsatı bulup gelip turnuvalarda oynamak çok gurur verici. Her şey harikaydı. Çok güzeldi, çok eğlenceliydik. İlk defa sahnede Belediye Başkanından ödül alacağım için çok heyecanıyım. Bundan sonra da spora devam edeceğim" dedi.

"Festivaller sosyalleşmemize katkı sağlıyor"

Festival kapsamında düzenlenen turnuvalarda basketbol branşından birinci olan Hasan Arıkan ise, "Üç gün çok eğlenceliydi, güzeldi. Burada beraber takımca yarıştık ve kazandık. İlçede bu tür festivallerin olması kaynaşmamıza sosyalleşmemize katkı sağlıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt 2. Gençlik Festivali GençFest'te dereceye giren sporcular ödüllerini aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt 2. Gençlik Festivali GençFest'te dereceye giren sporcular ödüllerini aldı - Son Dakika
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