Esenyurt Başkan Vekili Aksoy, Sağlık Çalışanlarıyla İftarda Bir Araya Geldi

Esenyurt Başkan Vekili Aksoy sağlık çalışanlarıyla iftarda buluştu

İSTANBUL - Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, iftarını sağlık çalışanlarıyla birlikte açtı. Sağlıkçılara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Aksoy, " Türkiye'nin en fedakar sağlık ekiplerinden biriyle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Ne kadar zorlu şartlar altında çalıştığınızı biliyoruz. Emekleriniz, toplum sağlığı için çok önemli" dedi. Aksoy, iftar programı sonrası hastanede tedavi gören hastaları ziyaret ederek, moral verdi.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Ramazan ayının yedinci gününde sağlık çalışanları ile iftar programında bir araya geldi. Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde düzenlenen programda Aksoy'a Başhekim Doç. Dr. Hasan Ökmen, belediye başkan yardımcıları, hastane yönetimi, sendika temsilcileri ve çok sayıda sağlık çalışanı eşlik etti. İftarın ardından hastanede tedavi gören hastaları ziyaret eden Başkan Vekili Aksoy, onların hem taleplerini dinledi hem de geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

"Emekleriniz, toplum sağlığı için çok önemli"

Programda yaptığı konuşmada sağlık çalışanlarına her türlü desteği sunacaklarını belirten Aksoy, ilçede sağlık alanında daha büyük yatırımlar yapmayı da hedeflediklerini söyledi. Başkan Vekili şöyle devam etti: "Türkiye'nin en fedakar sağlık ekiplerinden biriyle çalışıyoruz. Ne kadar zorlu şartlar altında çalıştığınızı biliyoruz. Emekleriniz, toplum sağlığı için çok önemli. El birliğiyle Esenyurt'umuza daha büyük sağlık yatırımları kazandıracağız. Sizleri seviyoruz. Emekleriniz için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.