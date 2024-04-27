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Esenyurt Belediye Başkanı Özer, Dünya Şampiyonu olan Milli Paratriatloncu Uğurcan Özer'i makamında ağırladı

Milli Paratriatloncu Uğurcan, Esenyurt Belediye Başkanı Özer'e olimpiyat şampiyonluğu sözü verdi

İSTANBUL - Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Dünya Paratrialon Kupası ve Avrupa Triatlon Gençler Kupası PTS 5 kategorisini birincilikle tamamlayarak dünya şampiyonu olan Esenyurtlu Milli Paratriatloncu Uğurcan Özer'i makamında ağırladı. Uğurcan'dan Olimpiyat Şampiyonluğu sözü alan Başkan Özer, "Bize bu gururu yaşattığın için teşekkür ediyorum. Başarınla gurur duyuyoruz. Esenyurt'umuz Dünya Şampiyonları çıkarıyor" dedi.

Esenyurt Belediyesi'nin desteklediği Milli Paratriatloncu Uğurcan Özer, Mersin'de Yenişehir Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Dünya Paratrialon Kupası ve Avrupa Triatlon Gençler Kupası PTS 5 kategorisini birincilikle tamamlayarak Dünya Şampiyonu oldu. Şampiyona sonrası Uğurcan'ı arayarak tebrik eden Esenyurt Belediye Başkanı Özer, altın madalya ile ilçeye dönen Milli Sporcuyu makamında ağırladı.

"Esenyurt halkı adına Uğurcan'ı tebrik ediyorum"

Uğurcan Özer'i tebrik eden Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, "Uğurcan bizim sporcumuz. Bize Dünya şampiyonluğu kazandıran, bizi gururlandıran bir sporcumuz. Ben Esenyurt halkı adına Uğurcan'ı tebrik ediyorum. Onun bu başarısıyla gurur duyuyoruz. Daha nice başarılar diliyorum. Spor akademileri başta olmak üzere spor lisesi, spor salonları gibi 1 milyonluk kente gerekli yatırımları yapacağız. Esenyurt'umuza ait statlarımız başka yerlere devredilmiş onları da inceleyeceğiz. Bunlar Esenyurt halkının. Tekrar Esenyurt halkının hizmetine almamız lazım. Bir takım kurumlara devredilen spor salonlarımız ve yüzme havuzlarımız var bunları da tekrar inceleyerek etkin hale getirip halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Milli Sporcu Uğurcan Özer, Olimpiyat şampiyonluğu sözü verdi

2 gün süren ve 380 sporcunun katılımı ile gerçekleşen şampiyonada dereceye girmek için mücadele eden Milli Sporcu Uğurcan Özer, Dünya Şampiyonluğu olarak Paris'te düzenlenecek olimpiyatlara gitme hakkı elde etti. Esenyurt Belediyesi'nin bu süreçte kendisine her türlü desteği sunduğunu belirten Milli Sporcu, "Bütün mücadelem bayrak içindi. 4 yıl önce Dünya'da 21. sıradayken belediyemizin olanaklarını kullanmaya başladım. Ondan sonra sırasıyla birinciliğe kadar yükseldim. Zaten olanaklarımız çok güzel. İnşallah önümüzdeki yarışlarda da madalya hedeflerimiz var. İnşallah olimpiyatlarda da bir madalya kazanıp döneceğim. Destek olunca gerçekten başarı geliyor. Ben destekleriniz için çok teşekkür ediyorum" dedi.