Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, LGS'de başarılı olan Daşdemir kardeşleri makamında ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, LGS'de başarılı olan Daşdemir kardeşleri makamında ağırladı

İstanbul Esenyurt'ta Liselere Geçiş Sistemi'nde birinci olan Ulaş Güney Daşdemir ve dereceye giren ikiz kardeşi Gözde Naz Daşdemir'i Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer makamında ağırladı. Eğitim süreçlerinde desteklerini esirgemeyeceklerini belirten Özer, ebeveynlerini tebrik ederek Daşdemir kardeşlere hediye verdi.

04.07.2024 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, LGS'de başarılı olan Daşdemir kardeşleri makamında ağırladı

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta Liselere Geçiş Sistemi'nde birinci olan Ulaş Güney Daşdemir ve dereceye giren ikiz kardeşi Gözde Naz Daşdemir'i Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer makamında ağırladı. Eğitim süreçlerinde desteklerini esirgemeyeceklerini belirten Özer, ebeveynlerini tebrik ederek Daşdemir kardeşlere hediye verdi.

LGS sınavına giren Ulaş Güney Daşdemir birinci olurken, ikiz kardeşi Gözde Naz Daşdemir ise yüksek puan alarak dereceye girdi. İstanbul Esenyurt'ta yaşayan iki kardeşi ise Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, aileleri ile birlikte makamında ağırladı. Sınav sonucunda aldıkları başarıdan ötürü gençleri kutlayan Özer, ebeveynlerini tebrik etti. Eğitim süreçlerinde iki kardeşe de destek olmak üzere söz veren Özer, sohbetlerinin ardından kardeşlere hediye verdi.

Sınav sonuçları için Daşdemir kardeşleri tebrik ederek eğitim hayatlarında destek sözü veren Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, "Kıymetli Esenyurtlular bugün burada çok değerli iki kardeşimizi ağırlıyoruz. Bunlardan birisi Ulaş Güney Daşdemir, diğeri ise ikiz kardeşi Gözde Naz Daşdemir. Ulaş girdiği LGS sınavında birinci olan kardeşimiz, Gözde ise yüksek puan alarak dereceye girdi, Bizleri gururlandırdı, Esenyurt'ta ki gençlerimize ise motivasyon kaynağı oldu. Bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz, Esenyurt Belediyesi olarak ise her zaman yanlarında olacağız" dedi.

Sıkı bir tempo ile çalışmanın başarılı olmasında etkili olduğunu belirten Ulaş Güney Daşdemir, "Dershane ve okulda sıkı bir tempo ile çalıştım. Konuları ve soruları da tekrar edince başarılı oldum. Odaklanma sürem çok uzun değildi, 40-60 dakika arasında çalışıp mola veriyordum. Günlük yüksek soru hedeflerim yoktu ama planlı çalışmak bana başarıyı getirdi" diye konuştu.

Gözde Naz Daşdemir, "Ben çalışma sürecime 7'inci sınıfın sonunda başlamıştım. En başından beri çalışmayı çok sıkı tuttum ve hiçbir zaman bırakmadım. LGS öğrencine stres yapmamalarını tavsiye ederim. Özellikle son hafta stresli geçiyor, sakin olsunlar. Zaten sıkı çalıştılarsa karşılığını alacaklardır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Esenyurt Belediye Başkanı, Ahmet Özer, İstanbul, Esenyurt, LGS, Eğitim, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, LGS'de başarılı olan Daşdemir kardeşleri makamında ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:07 Komşu ülkeden atılan 200 roket, İsrail’i cehenneme çevirdi Komşu ülkeden atılan 200 roket, İsrail'i cehenneme çevirdi
18:50 Bursa sular altında Seyir halindeki araçlar kayboldu, metrolar kapalı havuza döndü Bursa sular altında! Seyir halindeki araçlar kayboldu, metrolar kapalı havuza döndü
18:49 Bursa’da yağmur sularının yükselttiği derede erkek cesedi bulundu Bursa'da yağmur sularının yükselttiği derede erkek cesedi bulundu
18:03 Sinan Ateş’in yanındaki kişi cinayet anını anlattı, mahkeme salonu buz kesti Her satırı korkunç Sinan Ateş'in yanındaki kişi cinayet anını anlattı, mahkeme salonu buz kesti! Her satırı korkunç
17:42 “Bozkurt“ soruşturması fitili ateşledi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berlin çıkarması "Bozkurt" soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması
19:51 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin 18 Temmuz’daki seçimlerde yeniden aday olacağı iddia edildi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin 18 Temmuz'daki seçimlerde yeniden aday olacağı iddia edildi
18:58 Galatasaray’a imzayı attı Michy Batshuayi’den Fenerbahçelileri kızdıracak transfer itirafı Galatasaray'a imzayı attı! Michy Batshuayi'den Fenerbahçelileri kızdıracak transfer itirafı
18:35 Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı
18:31 Yargı paketinde hakim ve savcılara ek zam mı var Cumhurbaşkanlığından açıklama var Yargı paketinde hakim ve savcılara ek zam mı var? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
16:41 Gözlerinin yaşına bakmadılar İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası Gözlerinin yaşına bakmadılar! İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası
16:34 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Montella’nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Montella'nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın
16:32 Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş’ı Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına aldık Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş'ı Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına aldık
16:24 Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu
16:23 Cristiano Ronaldo’dan Merih Demiral’a telefon Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a telefon
14:53 Üsküdar Belediyesi’nde neler oluyor Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 20:49:43. #1.12#
SON DAKİKA: Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, LGS'de başarılı olan Daşdemir kardeşleri makamında ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement