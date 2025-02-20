Esenyurt Belediyesi Eğitimde İyileştirmelere Devam Ediyor - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi Eğitimde İyileştirmelere Devam Ediyor

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Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, öğrenci meclisi toplantısında eğitim alanında yapılan iyileştirmeleri ve yeni yatırımları duyurdu. Okul etkinliklerine destek vereceğini ve eğitimde yapay zekanın önemine dikkat çekti.

20.02.2025 16:37  Güncelleme: 16:44
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Esenyurt Belediyesi Başkan Vekili Can Aksoy'dan öğrencilere destek

İSTANBUL - Esenyurt Öğrenci Meclisi Divan Toplantısı'na katılan Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Esenyurt'ta eğitim alanında yaptıkları iyileştirmelere vurgu yaparak, "İlçemizdeki okulların mevcut durumlarını iyileştirmek ve yeni eğitim kurumları açmak için çalışmalarımız devam ediyor. Okullarımızda yapılacak etkinliklere her türlü desteği sunmaya ve öğrencilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Esenyurt Öğrenci Meclisi Divan Toplantısı, Piri Reis Ortaokulunda yapıldı. Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ve Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, toplantıya katılarak öğrencilerin taleplerini dinledi.

Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, yaptığı konuşmada, Esenyurt'ta eğitim alanında yaptıkları iyileştirmelere vurgu yaparak, "İlçemizdeki okulların mevcut durumlarını iyileştirmek ve yeni eğitim kurumları açmak için çalışmalarımız devam ediyor. Okullarımızda yapılacak etkinliklere her türlü desteği sunmaya ve öğrencilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Eğitim kurumlarının ihtiyaçlarını karşılayacağız"

Aksoy, İstanbul Valisi Davut Gül'ün öncülüğünde yürütülen öğrenci meclislerinde alınan kararlarının belediye tarafından destekleneceğini ve okulların ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti. Ayrıca, yeni eğitim yatırımları ve arsa tahsisleri konusunda da belediyenin üzerine düşeni yapacağını ifade etti. Gelecek yıllarda yapay zekanın her alanda olduğu gibi eğitimde de önemli bir role sahip olacağını vurgulayan Aksoy, "Yapay zeka, önümüzdeki 10 yıl boyunca hayatımızı değiştirecek, dönüştürecek ve yeni bir noktaya taşıyacak. Bu bağlamda okullarımızda yapay zeka ile ilgili eğitimlerin verilmesi çok önemli" diye konuştu.

"Belediyemizin desteğiyle güzel işler yapacağız"

İlçedeki eğitim kurumlarının ve öğrencilerin sorunlarını çözme noktasında Başkan Vekili Can Aksoy ile uyumlu bir şekilde çalıştıklarını belirten Kaymakam Fatih Çobanoğlu, "Öğrenci meclisi toplantılarında öğrencilerin sorunlarını masaya yatırıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde belediyemizin de desteğiyle çok güzel işler yapacağız. Can Başkan'a bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt Belediyesi Eğitimde İyileştirmelere Devam Ediyor - Son Dakika

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