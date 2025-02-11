Esenyurt Belediyesi Karla Mücadele İçin Tüm Gücüyle Sahada

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Esenyurt Belediyesi 850 personel ve 100 araçla görev başında

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, ilçeyi etkisi altına alan kar yağışına karşı alarma geçti. 850 personel ve 100 aracın görev aldığı karla mücadele çalışmalarında cadde ve sokaklardaki karlar temizlenerek, tuzlama çalışması yapıldı.

Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı Esenyurt'u beyaza bürüdü. Esenyurt Belediyesi tüm birimleri ile ilçeyi etkisi altına alan kar yağışına karşı alarma geçti. Çalışmalarda, 850 kişilik ekip; 12'si kar küreme aracı olmak üzere 90 iş makinesi ve mobil mücadele aracı, 4 ikram aracı ve 6 ambulans görevlendirildi. Erken saatlerden itibaren başlayan kar küreme ve tuzlama çalışmaları ile özellikle sağlık ocakları, hastaneler, itfaiye, emniyet gibi kurumlar ve halkın yoğun olduğu yerlerin ulaşıma kapanmaması sağlandı. Kar yağışının olumsuzluklarını en aza indirmek için devam eden çalışmalarda tüm ana arterler ve caddeler de işlek hale getirildi.

Ekipler 24 saat kar mesaisinde

Kışla Mücadele Ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların zor durumda kalmaması için ilçedeki 7 bulvar, 130 cadde ve 2 bin 796 sokakta kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam edecek. Esenyurtlular, herhangi bir olumsuzluk durumda belediyenin 444 0 411 numaralı çağrı merkezinden veya 544 373 69 78 numaralı Whatsapp iletişim hattı üzerinden taleplerini iletebilecek.

"7/24 teyakkuzdayız"

Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Uğur İbrahim Bilici yapmış oldukları çalışmaları şöyle anlattı; "Şu anda 12 kar küreme ve tuzlama aracı ve 18 mobil araçla hizmet veriyoruz. Mobil ekiplerimiz elle tuzlama yaparak da çalışmalara destek sağlıyor. 24 saat esasına dayalı bir şekilde çalışıyoruz. AKOM'dan gelen bildirimler ve hava durumu raporlarına göre hemen teyakkuza geçiyoruz. Çalışmalara gece başladık. Kar yağışının şiddetine göre çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın özellikle kış lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkmamaları ve rampalı yollar yerine daha düz güzergahları tercih etmeleri büyük önem taşıyor. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz."