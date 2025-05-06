Esenyurt Belediyesi'nden Aile Zirvesi: 'Güçlü Aile, Güçlü Toplum' Vurgusu - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi'nden Aile Zirvesi: 'Güçlü Aile, Güçlü Toplum' Vurgusu

Esenyurt Belediyesi, aile kurumunu güçlendirmek amacıyla düzenlediği 'Aile Zirvesi'nde aile içi iletişim ve toplumsal dönüşüm konularını ele aldı. Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, aile yapısının tehditler altında olduğunu belirterek, çeşitli sosyal destek programları ile ailenin korunmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

06.05.2025 16:19
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Esenyurt Belediyesi'nden Aile Zirvesi: "Güçlü Aile, Güçlü Toplum" vurgusu

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, toplumun temel taşı olan aile kurumunu güçlendirmek amacıyla "Aile Zirvesi" düzenledi. Erol Olçok Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte aile içi iletişim, kuşaklar arası değişim, toplumsal dönüşüm ve bireysel farkındalık gibi konular ele alındı. Zirvede alanında uzman isimler, farklı oturumlar, paneller ve atölye çalışmalarıyla aile yapısının korunmasına yönelik çözüm önerileri sundu.

İlçede ilk kez düzenlenen zirveye Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy ev sahipliği yaptı. Programa önceki 22. dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Halide İncekara, Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aile politikalarına dair farkındalık oluşturmak amacıyla planlanan programa ilgi oldukça yoğundu.

"Aile kurumunu desteklemek adına birçok sosyal destek programı yürütüyoruz"

Programda konuşan Can Aksoy, ailenin insanlık tarihinin en eski ve vazgeçilmez sosyal kurumu olduğuna dikkat çekerek, son yıllarda küresel değişimlerle birlikte aile yapısının ciddi tehditlerle karşı karşıya kaldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Aksoy, doğurganlık oranlarındaki düşüşe ve nüfus artış hızının gerilemesine vurgu yaparak, bu durumun toplumsal geleceği tehdit ettiğini belirtti. Aksoy konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Aile sadece manevi değil, sosyal, ekonomik ve psikolojik yönleriyle de toplumun düzeni için temel bir kurumdur. Esenyurt Belediyesi olarak aile kurumunu desteklemek adına birçok sosyal destek programı yürütüyoruz."

"Aileyi Koru, Toplumu Güçlendir" sloganıyla gerçekleştirilen zirvede, akademisyen ve uzmanlar aile yapısının güçlendirilmesi için görüşlerini paylaştı. Aksoy, programın sonunda zirvede emeği geçen herkese teşekkür ederek, aile kurumunu korumak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Aileye yönelik destekler sürüyor

Esenyurt Belediyesi'nin aileye yönelik hizmetleri arasında ihtiyaç sahibi ailelere gıda, bez ve mama yardımı, yaşlı ve engellilere evde bakım hizmeti, kreşler, aşevleri, mesleki kurslar, kanser taramaları ve aile danışmanlığı gibi uygulamalar yer alıyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki çalışmalarla binlerce kadına eğitim ve destek sağlanıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt Belediyesi'nden Aile Zirvesi: 'Güçlü Aile, Güçlü Toplum' Vurgusu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt Belediyesi'nden Aile Zirvesi: 'Güçlü Aile, Güçlü Toplum' Vurgusu - Son Dakika
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