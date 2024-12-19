Esenyurt Belediyesi'nden Engelli ve Yaşlılar İçin Evde Kişisel Bakım Hizmeti - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi'nden Engelli ve Yaşlılar İçin Evde Kişisel Bakım Hizmeti

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Esenyurt Belediyesi, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik olarak 'Evde Kuaför ve Kişisel Bakım' hizmeti sunarak yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyor. Ücretsiz hizmet kapsamında evlerde saç kesimi, banyo, tırnak kesimi gibi bakım işlemleri gerçekleştiriliyor.

19.12.2024 10:58  Güncelleme: 11:02
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Esenyurt Belediyesi'nden evde kişisel bakım hizmeti

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, kendi ihtiyacını karşılayamayan engelli ve yaşlı vatandaşlara "Evde Kuaför ve Kişisel Bakım" hizmeti ile destek vererek hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Yardıma muhtaç, engelli ve yaşlı vatandaşların evlerine giderek özel bakımlarını gerçekleştiren Esenyurt Belediyesi, "Evde Kuaför ve Kişisel Bakım Hizmeti" ile vatandaşları yalnız bırakmıyor. Ekipler, hizmet kapsamında bakıma ihtiyacı olan Esenyurtluların evlerine giderek kişisel bakımlarını sağlıyor. Vatandaşın yaşam kalitesini artırıp ailelerine destek sağlamayı hedefleyen belediye ekipleri, ücretsiz kişisel bakım ve kuaförlük hizmeti ile saç kesimi, banyo, saç yıkama, sakal tıraşı gibi kişisel bakım hizmetlerini profesyonel ekipler eşliğinde gerçekleştiriyor.

"Hayır dualarını alıyoruz"

Esenyurt Belediyesi Kişisel Bakım Hizmetleri görevlisi Canan Dağ çalışmalarla ilgili olarak şunları söyledi: "Yaşlı ve yatağa bağımlı vatandaşlarımıza, ekip arkadaşlarımızla birlikte evlerinde saç kesimi, sakal kesimi, tırnak kesimi gibi kişisel bakım hizmetleri sunuyoruz. Ayrıca banyo ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Bu hizmeti vatandaşın sağlık durumuna göre haftada bir ya da on beş günde bir sağlıyoruz. Vatandaşlarımız verdiğimiz bu hizmetten memnun. Biz de işimizi severek yapıyoruz ve hayır duası alıyoruz. Hem görevimizi yerine getiriyoruz hem de manevi olarak kendimizi iyi hissediyoruz. Çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek" dedi.

Esenyurt Belediyesi\'nden Engelli ve Yaşlılar İçin Evde Kişisel Bakım Hizmeti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt Belediyesi'nden Engelli ve Yaşlılar İçin Evde Kişisel Bakım Hizmeti - Son Dakika

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