Esenyurt Belediyesi'nden ilçedeki okullarda yenileme çalışması - Son Dakika
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Genel

Esenyurt Belediyesi'nden ilçedeki okullarda yenileme çalışması

Esenyurt Belediyesi, ilçedeki okullarda boya, badana, bakım, onarım ve tadilat çalışmalarına başladı. Başkan Özer, eğitimin önemine vurgu yaparak, okulların tamiratı için seferberlik başlattıklarını belirtti.

02.09.2024 17:10
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Esenyurt Belediyesi'nden ilçedeki okullarda yenileme çalışması

İSTANBUL - Esenyurt Belediye tarafından okullarda boya, badana, bakım, onarım ve tadilat çalışmaları başladı.

Esenyurt Belediyesi öğrencilerin rahat, konforlu ve temiz alanlarda eğitimlerini sürdürebilmesi için harekete geçti. Okullarda Boya, badana, bakım, onarım ve tadilat çalışmalarını başlattı. Çalışmaların yapıldığı okullardan biri olan Hüseyin Çelik İlköğretim Okulu'nda ekipleri ziyaret eden Prof. Dr. Başkan Özer, eğitimin ve eğitimli insanın önemine dikkat çekerek, "Çağımızın en önemli hedefi kalkınmadır. Kalkınmanın en değerli kaynağı ise insandır. İnsanı eğitmek, onu değiştirip dönüştürmek, bu hedefe ulaşmanın olmazsa olmazıdır. Bu doğrultuda, Esenyurt'umuzdaki okullarla ilgili bir seferberlik ilan etmiş bulunmaktayız" dedi.

Ziyaret esnasında Başkan Özer, okula ismini veren eski Milli Eğitim Bakanı Doçent Dr. Hüseyin Çelik'i telefonla arayarak okullarda yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirdi. İkili birlikte bu okulu ziyaret edeceklerini de söyledi.

"Ülkemizin geleceği eğitimin niteliğine bağlıdır"

Okulların tadilatı için seferberlik başlattıklarını belirten Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer; "Eğitimin nitelikli olmasının iki önemli ayağı vardır: Birincisi, fiziki altyapıdır; okullar, kütüphaneler, laboratuvarlar, sınıflar ve öğretmenler. İkincisi ise eğitim müfredatının kendisi ve çocuklarımızın yetişme biçimidir. Çocuklarımızın iyi yetişebilmesi için onlara en iyi ortamlarda eğitim vermek zorundayız. Bu nedenle, Esenyurt'ta bulunan okullarımızın tamiratı, tadilatı, boyası ve badanası için bir seferberlik başlattık. İlçemiz genelindeki okullarda gelen talepler doğrultusunda bakım, onarım ve tadilat çalışmaları yapıyoruz. Bugün de burada, hemşehrimiz eski Milli Eğitim Bakanı Doç. Dr. Hüseyin Çelik İlkokulu'ndayız. Bu okulu komple tadilat ediyor ve boyuyoruz. Burada gördüğünüz gibi, işçi kardeşlerimiz bir seferberlik ruhuyla çalışıyorlar. Bu çalışma, Esenyurt genelinde yaptığımız onlarca okuldan sadece bir tanesidir. İlçemizde, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde 17 okulda, TSE standartlarına uygun olarak iç ve dış cephe boyama, badana ve onarım çalışmaları yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerimize desteklere hız kesmeden devam"

Çalışmaların gidişatı hakında bilgilendirme yapan Başkan Prof. Dr. Ahmet Özer, "Şu ana kadar okullarımızda toplamda 41 bin metrekare iç cephe boyama işlemi gerçekleştirdik. Okullarımızda toplamda 67 bin metrekare iç cephe boyası ve 33 bin metrekare dış cephe boyası tamamlandı ve bu çalışmalar peyderpey devam etmektedir. İlçemizde okuyan 20 bin ihtiyaç sahibi öğrenciye 750 TL kırtasiye desteği sağlıyoruz. İBB desteğiyle 10 bin öğrenciye kırtasiye çantası vereceğiz. Eylül ayına girmek üzereyiz ve iki gün sonra, İBB desteğiyle bu kırtasiye desteğini ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştıracağız. Bilimin, sanatın ve sporun başkenti Esenyurt diyoruz. Esenyurt'u sanatın, sporun ve kültürün başkenti yapacağız diyoruz. Bilimi de buna katıyoruz. Bilimin, sanatın ve sporun başkenti Esenyurt'ta gelecek gençliğe, gençlik de bize emanet. Hepinizin yolu açık olsun. Yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilerimize, ailelerimize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını dilerim" dedi.

Hüseyin Çelik İlkokulu müdürü Cem Sekmen ise Başkan Özer'in başlatmış olduğu okul tadilat seferberliğini tebrik ederek; "Ben de okulumuza verdiğiniz katkılardan dolayı velilerimiz, öğretmenlerimiz ve çok değerli öğrencilerimiz adına size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, eksik olmayın" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt Belediyesi'nden ilçedeki okullarda yenileme çalışması - Son Dakika

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