Esenyurt Kıraç Limak Türker İlkokulu'ndan Ödül

Esenyurt Kıraç Limak Türker İlkokulu'ndan büyük başarı

İSTANBUL - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Dilimizin Zenginlikleri Türkülerimiz" konulu video tasarım yarışmasında, Esenyurt Kıraç Limak Türker İlkokulu büyük bir başarıya imza attı. Esenyurt'ta birinci seçilen okul, İstanbul genelinde ise üçüncü oldu.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde "Dilimizin Zenginlikleri Türkülerimiz" konulu video tasarım yarışması düzenlendi. Esenyurt Kıraç Limak Türker İlkokulu ise yarışmada büyük bir başarıya imza attı. Müdür Yardımcısı Yasemin Yayla Altıner ve Dilimizin Zenginlikleri komisyonundaki öğretmenler, öğrencilerle birlikte hazırladıkları video tasarımıyla ödül kazandı. Esenyurt'ta birinci seçilen okul, İstanbul genelinde ise üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Müdür Yardımcısı Yasemin Yayla Altıner, videoda yer verilen türkülerin seçilme sürecine ilişkin, "Bu videoda yer alan 'Yüksek Yüksek Tepelere' ve 'Kınayı Getir Aney' türkülerimiz, kültürel mirasımızın önemli parçalarındandır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile birlikte değerler eğitimi, öğrencilerimize milli ve manevi kimliğimizi tanıtmak amacıyla daha da önem kazanmıştır. Bu türküler, sevgi, vefa, aile bağı, aidiyet ve fedakarlık gibi değerlerimizi yansıttığı için seçilmiştir. 'Yüksek Yüksek Tepelere', geleneksel evlilik ritüellerini ve ayrılık teması üzerinden aile bağlarının kıymetini anlatırken, 'Kınayı Getir Aney' türküsü de Anadolu'daki kız isteme ve kına gecesi gelenekleri üzerinden sevgi ve toplumsal dayanışma değerlerini işler. Bu nedenle, ilkokul düzeyinde öğrencilerimizin kendi kültürlerini tanımaları, özümsemeleri ve değerlerimizi gelecek nesillere taşımaları için bu türkülerin videoda yer alması tercih edilmiştir" dedi.

Okul Müdürü Yılmaz Yıldız ise, "Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılan Dilimizin Zenginlikleri Projesi, okulumuzda özverili bir şekilde uygulanmaktadır. Bu proje sayesinde öğrencilerimiz, kültürümüzü daha derinlemesine öğreniyor ve dilimizin zenginliklerini keşfetme fırsatı buluyorlar. Kazandığımız dereceler bizi çok mutlu etti. Ekibimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.