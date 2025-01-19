Esenyurt'ta Atık İlaçlar İmha Ediliyor - Son Dakika
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Esenyurt'ta Atık İlaçlar İmha Ediliyor

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Esenyurt Belediyesi, 'Sıfır Atık' projeleri kapsamında atık ilaçları toplamak için eczanelere atık kutuları yerleştirdi. Kullanılmayan ve son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar, doğaya zarar vermemek için özel yöntemlerle imha ediliyor.

19.01.2025 13:36  Güncelleme: 13:42
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Esenyurt'ta atık ilaçlar çöpe değil, imhaya gidiyor

İSTANBUL - Doğayı ve insan sağlığını korumak için "Sıfır Atık" sloganı ile çalışmalar yürüten Esenyurt Belediyesi, bu kapsamda yeni bir adım daha attı. İlçe genelindeki eczanelere atık kutuları yerleştiren ekipler, kullanılmayan ya da son kullanma tarihi geçmiş ilaçları toplayarak imha etmeye başladı.

"Sıfır Atık" projesi kapsamında tekstil ürünü, elektronik eşya, plastik, kağıt, bitkisel yağ ve cam atıklarını geri dönüşüme kazandıran Esenyurt Belediyesi, atık ilaçları da toplamaya başladı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, İstanbul Eczacılar Odası ile birlikte başlattığı proje kapsamında ilçe genelindeki eczanelere atık kutuları yerleştirdi. Vatandaşlar evlerinde kullanmadıkları ya da tarihi geçmiş ilaçları bu kutulara bırakıyor. Belediye ekipleri tarafından toplanan atıklar, doğaya zarar vermeyecek şekilde ayrıştırılarak imha ediliyor.

Doğayı ve insan sağlığını koruyorlar!

Atık ilaçların kimyasal içerikleri nedeniyle özel yöntemlerle bertaraf edilmesi gerektiğini söyleyen Çevre Mühendisi Gülşah Erbaysal, "Bilinçsizce çöpe ya da lavaboya dökülen atık ilaçlar, içerdikleri kimyasal maddelerin suya ve toprağa karışmasına neden olmakta ve bu durum çevre ile insan sağlığı açısından ciddi olumsuz etkiler yaratmaktadır. Bu kapsamda, bölgemizdeki gönüllü eczaneler aracılığıyla atık ilaçları topluyoruz. Vatandaşlarımız hem temiz bir çevre hem de sağlıklı bir gelecek için evlerinde biriktirdikleri atık ilaçları, Atık Getirme Merkezimize ya da gönüllü eczanelere bırakabilirler" dedi.

Esenyurt\'ta Atık İlaçlar İmha Ediliyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt'ta Atık İlaçlar İmha Ediliyor - Son Dakika

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