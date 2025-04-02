Esenyurt'ta Boykot Çağrısına Rağmen AVM'lere Yoğun İlgi

Esenyurt'ta boykot çağrısı karşılık bulmadı, vatandaşlar AVM'ye akın etti

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta muhalefetin boykot çağrısına rağmen Anpa Gross AVM'de yoğunluk yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel boykot çağrısı yapmıştı. Ardından Özel, boykot çağrısını bir adım ileriye taşıyarak 2 Nisan 2025 Çarşamba günü kapsamlı bir alışveriş boykotu için ikinci bir çağrıda bulundu.

Vatandaşlar alışveriş yapmak için AVM'lerde yoğunluk oluşturdu

Muhalefetin boykot çağrısına rağmen vatandaşların alışveriş yapmak için İstanbul Esenyurt'ta bulunan Anpa Gross isimli AVM'de yoğunluk oluşturduğu görüldü. Vatandaşların, muhalefetin kapsamlı boykot çağrılarına rağmen günlük yaşamına devam etmesi dikkat çekti.