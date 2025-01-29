Esenyurt'ta Çocuklara 14 Farklı Branşta Spor Eğitimi

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Esenyurtlu çocuklara 14 farklı branşta spor eğitimi

İSTANBUL - Esenyurtlu çocuklar, 14 farklı branştaki spor etkinlikleriyle eğlenceli bir sömestir tatili geçirdi. Esenyurt Belediyesi'nin spor merkezlerindeki aktivitelere katılarak okul stresini atan çocuklar, yeni eğitim dönemine zinde başlayacak.

Esenyurt Belediyesi, sömestir tatiline giren öğrencilerin tatillerini daha verimli ve zinde geçirmelerini sağlamak amacıyla spor faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Etkinlikler kapsamında, 7-14 yaş aralığındaki çocuklara belediyenin spor salonlarında 14 farklı branşta eğitim verildi. Karate, taekwondo, boks, futbol, futsal, masa tenisi gibi farklı spor dallarıyla tanışan çocuklar hem sosyalleşti hem de tatillerini verimli geçirdi.

Spor dolu bir sömestir

Spor etkinliklerine katılan Yağmur Yolcu, "Taekwando yapıyorum ve bu sporu çok seviyorum. Derslere ilk olarak bayrak selamı ile başlıyoruz. Ardından koşu ile ısınma hareketleri yapıyoruz ve teknik çalışmalara geçiyoruz. Bazen de müsabaka yapıyoruz. Yarıyıl tatilinde düzenlediği etkinliklerden dolayı Esenyurt Belediyesine teşekkür ederim. Umarım bu spor dolu faaliyetler her zaman devam eder" dedi.