Esenyurt'ta Evde Sağlık Hizmeti İle Hasta Ve Yaşlılara Destek - Son Dakika
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Esenyurt'ta Evde Sağlık Hizmeti İle Hasta Ve Yaşlılara Destek

02.06.2025 12:53
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Esenyurt Belediyesi, evde sağlık hizmeti ile hastaneye gitmekte zorlanan hasta ve yaşlı bireylere 7/24 sağlık ekipleriyle destek sunuyor. Ücretsiz olarak sağlanan hizmet kapsamında enfeksiyon, pansuman ve enjeksiyon gibi işlemler evde gerçekleştiriliyor.

Esenyurt'ta sağlık evinize geliyor

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, hastaneye gitmekte zorlanan hasta ve yaşlı komşularına evlerinde sağlık hizmeti sunuyor. 7/24 görev başında olan sağlık ekipleri, ihtiyaç duyulan her an destek sağlıyor.

Esenyurt Belediyesi, sağlık hizmetine erişimde güçlük çeken ilçe sakinlerini yalnız bırakmıyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen Evde Sağlık Hizmeti sayesinde, hastaneye gitmesi mümkün olmayan vatandaşlara evlerinde tıbbi destek sağlanıyor. Belediyeye başvuran vatandaşlara aynı gün içinde dönüş yapan ekipler; iğne, serum, pansuman gibi temel sağlık hizmetlerini evde uyguluyor. Sağlık teknikerleri ayrıca hastalara ve ailelerine hastalık yönetimi, ilaç kullanımı, hijyen ve beslenme konularında bilgilendirme yapıyor. 7 gün 24 saat görev başında olan ekipler, ihtiyaç duyulması halinde hastaları tam donanımlı sağlık kuruluşlarına yönlendirerek süreci yakından takip ediyor.

Evde Sağlık Hizmeti'nden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Esenyurt Belediyesi'nin 444 0 411 numaralı çağrı merkezini arayarak Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabiliyor. Hizmet, belediye tarafından ücretsiz olarak sunuluyor.

"Sağlık Hizmetlerini Vatandaşlarımıza Ulaştırıyoruz"

Belediye bünyesinde sağlık personeli olarak görev yapmakta olan Emircan Atagül, hizmetlerin aralıksız olarak devam edeceğini ifade ederek şöyle konuştu; "Evde Sağlık Birimi olarak, Esenyurt'ta ikamet eden yatağa bağımlı, engelli ya da hastaneye gitmekte ciddi zorluk yaşayan vatandaşlarımıza sağlık hizmeti ulaştırıyoruz. Hizmetlerimiz kapsamında; doktor tarafından reçetelenmiş enjeksiyon ve serum uygulamaları ile çeşitli pansuman işlemlerini hastalarımızın ev ortamında gerçekleştiriyoruz. Pansuman hizmetimiz ise; ameliyat sonrası pansuman gerektiren durumlar veya açık yara, enfekte yara gibi şikayetleri olan hastalarımıza yöneliktir. Bu tür sağlık ihtiyaçlarında gerekli pansuman işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyoruz."

"Bu Hizmet Bizim İçin Çok Büyük Kolaylık"

Vatandaş Yaşar Türk ise bu hizmetin kendisine kolaylık sağladığını ifade ederek şöyle konuştu: "Daha önceden dizimde tümör problemi vardı ve bu nedenle bir ameliyat geçirdim. Ameliyat sonrasında internetten yaptığım araştırmalarda Esenyurt Belediyesi'nin evde sağlık hizmeti sunduğunu öğrendim. Bunun üzerine belediyeyi arayarak talepte bulundum. Sağ olsunlar, sağlık ekibi hemen ilgilendi ve evimize geldiler. Hizmeti büyük bir titizlikle yerine getirdiler. Ben aynı zamanda engelliyim, merdiven inip çıkmakta oldukça zorlanıyorum. Bu nedenle evde sağlık hizmeti bizim için gerçekten çok büyük bir kolaylık. Arkadaşlar geldiler, pansumanlarımı yaptılar, enjeksiyonlarımı uyguladılar ve işlerini eksiksiz bir şekilde tamamlayarak ayrıldılar. Hepsi çok kibar, saygılı ve işini bilen insanlar. Kendilerine gönülden teşekkür ediyorum."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt'ta Evde Sağlık Hizmeti İle Hasta Ve Yaşlılara Destek - Son Dakika

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