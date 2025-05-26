Esenyurt'ta Fenerbahçe Coşkusu: Final Maçı Dev Ekrandan İzlenildi - Son Dakika
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Esenyurt'ta Fenerbahçe Coşkusu: Final Maçı Dev Ekrandan İzlenildi

26.05.2025 18:42
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Esenyurt'ta, EuroLeague Final Four Finali'nde Fenerbahçe Beko'nun Monaco'yu yenmesi büyük bir coşkuyla kutlandı. Belediye, dev ekranda maçı izleyen vatandaşlara çay ve çorba ikram etti.

Esenyurt'ta final coşkusu: Fenerbahçe zaferi dev ekranda kutlandı

İSTANBUL - EuroLeague Final Four Finali'nde Fenerbahçe Beko'nun Monaco karşısındaki zaferi, Esenyurt'ta dev ekranda izlendi. Belediye, alanda toplanan vatandaşlara çay ve çorba ikram etti.

Esenyurt Belediyesi, EuroLeague Final Four Finali'nde Fenerbahçe Beko ile Monaco arasında oynanan karşılaşmayı dev ekranda yayınlayarak vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Eski Belediye Bahçesi'nde kurulan dev ekranda maçı izlemek üzere bir araya gelen yüzlerce Esenyurtlu, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hep birlikte destekledi. Belediyenin mobil ikram araçları etkinlik boyunca vatandaşlara çay ve çorba ikramında bulunurken, soğuk havaya rağmen alanda yoğun bir katılım gözlendi. Maç boyunca büyük bir heyecan yaşayan taraftarlar, Fenerbahçe'nin galibiyetiyle birlikte coşku dolu anlar yaşadı. Sarı-lacivertli bayraklar ve tezahüratlarla alanı dolduran vatandaşlar, tarihi zafere ortak olmanın mutluluğunu Esenyurt'ta yaşadı. Esenyurt Belediyesi'nden yapılan açıklamada, sporun birleştirici gücüne dikkat çekilerek, ilçede benzeri etkinliklerin devam edeceği belirtildi.

"Maç heyecanını hep birlikte yaşadık"

Esenyurt Belediyesi'nin sağladığı hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Samet Alperen Yılmaz, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Bir Fenerbahçeli olarak çok mutluyum, aynı zamanda bir vatandaş olarak da gururluyum. Bize bu imkanı sunduğu için Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Maç heyecanını burada hep birlikte yaşadık. Bu güzel etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt'ta Fenerbahçe Coşkusu: Final Maçı Dev Ekrandan İzlenildi - Son Dakika

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