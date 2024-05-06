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Esenyurt'ta Hıdırellez coşkuyla kutlandı

İSTANBUL - Baharın müjdecisi Hıdırellez, Esenyurt'ta coşkuyla kutlandı. Roman vatandaşlarla birlikte baharın gelişini kutlayan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Hıdırellez geleneğini yerine getirerek ateşin üstünden atladı. Programda konuşan Başkan Özer, "Esenyurt bir çiçek bahçesi, siz de bu bahçenin en güzel çiçeklerisiniz. Gününüz kutlu olsun. Neşeniz her daim var olsun" dedi.

Renklerin ve kültürlerin ortak paydası olan Esenyurt'ta Hıdırellez coşkusu yaşandı. Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği şenlikte, baharın, güzel dileklerin ve bereketin simgesi olan Hıdırellez, eğlenceli etkinliklerle kutlandı. Roman Kültür Evi önünde gerçekleşen şenlikte Roman sanatçılar sahne alarak vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşattı. Programa katılarak Roman vatandaşların neşesini paylaşan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, bir gelenek olan Hıdırellez ateşinin üstünden atladı.

"Sizinle el ele gönül gönüle birlikte çalışacağız"

Vatandaşların Hıdırellez Bayramı'nı kutlayan Başkan Özer," Hızır İlyas; kışın ve zorlukların geride bırakıldığı, güzelliğin, bereketin, bolluğun, yeşilin can aldığı, kan aldığı, güzelleştiği gün demektir. Gününüz kutlu olsun. Bugünün en önemli yanlarından biri şu; Hızır darda kalanın imdadına yetişir. Hızır yoklukta, yoksullukta olanın yanında olur. İlyas da suyu, toprağı korur. Aslında Hızır ile İlyas'ın buluştuğu günün adıdır bugün. Bugün aynı zamanda bizim için de bir mesajdır. Bize diyorlar ki, 'Halkınıza kucak açın, toplumla buluşun, toprağı, suyu koruyun, insanlar darda olduğu zaman onların yardımına koşun.' Biz de Allah'ın izniyle bunu yapacağız. Burada çok sayıda eşimiz, dostumuz, kardeşimiz var, sizin hiç dinmeyen, hiç bitmeyen neşeniz var. Bu neşeniz her daim var olsun. Ben Allah'ın izniyle her zaman sizin yanınızda olacağım. Sizin sorunlarınızın çözümü bizim boynumuzun borcudur. Zaten bunun için göreve geldik. Sizinle el ele vereceğiz, gönül gönüle birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Siz bu bahçenin en güzel çiçeklerisiniz"

Roman vatandaşların daha eşit daha özgür bir dünyada yaşaması için projeler ürettiğini söyleyen Başkan Özer, "Esenyurt, Yaşar Kemal'in dediği gibi 'Bin bir rengin açtığı bir çiçek bahçesi.' Bu bahçenin en güzel çiçeği sizlersiniz. Sizin neşeniz, sizin o folklorunuz, sizin dinmeyen sevinciniz bize de sevinç aşılıyor. Ben sadece burada değil, hayatım boyunca bir akademisyen olarak da hep Roman kardeşlerim daha güzel daha eşit daha özgür bir dünyada yaşamaları için projeler ürettim. Esenyurt Belediye Başkanı olarak bundan sonraki süreçte de hep sizlerle beraber yürüyeceğim. Sizlerin düğünlerinizde neşenizi paylaşacağım. Sizlerin acılı gününüzde, taziyenizde de acılarınızı paylaşacağım. Hep beraber Esenyurt'u 21. yüzyıla yakışır, herkesin bir arada, bir kültür bahçesinde yaşadığı barış ve kardeşlik şehri yapacağız. Bu konuda da sizden katkı ve destek bekliyorum. Her zaman dediğim gibi adil, eşit, ulaşılabilir bir belediye olacağız" diye konuştu.