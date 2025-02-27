Esenyurt'ta Hijyen Kurallarını İhlal Eden Restoran Mühürlendi - Son Dakika
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Genel

Esenyurt'ta Hijyen Kurallarını İhlal Eden Restoran Mühürlendi

Esenyurt\'ta Hijyen Kurallarını İhlal Eden Restoran Mühürlendi

Esenyurt Belediyesi, hijyen kurallarına aykırı hizmet veren ve belgesiz et alımı gerçekleştiren bir restoranı mühürleyerek faaliyetten men etti. Ekipler yapılan denetimlerde işletmenin hijyen sorunlarını ve belgesiz uygulamalarını tespit etti.

27.02.2025 17:46
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Esenyurt'ta halk sağlığını tehdit eden restoran mühürlendi

İSTANBUL - Esenyurt Zabıtası ilçe genelinde yaptığı denetimlerle usülsüzlüklere göz açtırmıyor. Ekipler bu çerçevede Esenyurt Mevlana Mahallesi'nde hijyen kurallarına aykırı hizmet veren ve belgesiz et alımı yapan restorana hem cezai işlem uyguladı hem de mühürleyerek faaliyetten men etti.

Esenyurt Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden işletmelere karşı denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Mevlana Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir restoran, hijyen sorunları ve belgesiz uygulamalar nedeniyle mühürlendi. Belediye zabıta ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontrollerde, restoranın kullandığı etlerin kaynağının belirsiz olduğu ve herhangi bir fatura bulunmadığı tespit edildi. Aynı zamanda restoran mutfağının hijyen kurallarına uygun olmadığı, çalışanların gerekli hijyen ekipmanlarını kullanmadığı belirlendi. Bu ihmaller karşısında, restoran sahibine cezai işlem uygulanırken, işletme de mühürlenerek faaliyetten men edildi. Esenyurt Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden bu tür işletmelere karşı denetimlerini sıklaştıracağını ve hijyen kurallarına uymayanlara gerekli yaptırımları kararlılıkla uygulayacağını belirtti.

"Halk sağlığı için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz"

Esenyurt Belediyesi Zabıta Memuru Güven Sayılkan konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Söz konusu iş yeri, belediye emir ve yasaklar uygulama yönetmeliğini ve Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle mühürlenerek faaliyetten men edilmiştir. Ayrıca, işletme yetkilisi atık yağ sözleşmesi ve ilaçlama raporlarını da sunmamıştır. Bu eksikliklerden dolayı İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yasal işlemler başlatılarak, işletmeye tarafımızca cezai işlem uygulandı. Yaptığımız kontrollerde, gıda üretim deposu ve mutfağın hijyen kurallarına uygun olmadığı da tespit edildi. Gıda üretiminde çalışan personellerin hijyen kurallarına uymadıkları, bone, eldiven ve iş yeri kıyafetlerinin bulunmadığı görüldü. Bu konularla ilgili de raporlarımız hazırlayarak tutanak altına aldık ve gerekli yasal işlemleri uyguladık. Halk sağlığı için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ederek, olumsuzluk tespit edilen işletmelerde yasal işlemler uygulayacağız."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt'ta Hijyen Kurallarını İhlal Eden Restoran Mühürlendi - Son Dakika

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