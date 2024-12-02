Esenyurt\'ta Kadınlar El Sanatlarıyla Ekonomiye Katkı Sağlıyor

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Esenyurt'ta kadınlar el sanatlarının inceliklerini öğreniyor

Hünerli ellerden çıkan ürünler kazanca dönüşüyor

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi'nin açtığı dikiş ve nakış kursuna katılan kadınlar, hünerli elleriyle birbirinden güzel ürünler ortaya koyuyor. Kursta el becerilerini geliştiren kadınlar, ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomisine de katkıda bulunuyor.

Esenyurtlu kadınlar, hayatın her alanında destekleniyor. Esenyurt Belediyesi'nin ilçedeki hünerli eller için hayata geçirdiği Kadın Sosyal Yaşam Merkezi ile Ulu Çınar Sosyal Yaşam Merkezi'nde ücretsiz dikiş ve nakış kursu veriliyor. Kurslara katılan kadınlar, usta öğreticilerden aldıkları eğitimlerle dikiş ve nakışın inceliklerini öğreniyor. Hafta içi her gün devam eden eğitimlerde, ortaya çıkan el emeği göz nuru ürünler, belediyenin açtığı stantlarda satışa sunuluyor. Kurslarda birlikte çalışarak üretim yapan kadınlar, hem sosyalleşiyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

"Esenyurt Belediyesi her şeye imkan sağlıyor"

Kursun çok faydalı olduğunu söyleyen Neşe Akbaş, "İyi ki bu kursa gelmişim. Esenyurt Belediyesi her şeye imkan sağlıyor. Mesela burada ilk defa punch işi yaptım. Güzel şeyler ortaya çıkarmaya başlayınca daha çok heves ediyor insan. Kanaviçeyi zaten biliyordum ama daha da ilerlettim. Öğrenmek her zaman iyidir. Kurslara çok katılım olsun istiyorum. Tamam çocuğu olan kadınların vakti olmayabiliyor. Fakat kurslar çok güzel. O kadar güzel şeyler öğrendik ki... Belediyemize çok teşekkür ederiz" dedi.

"Burada çok güzel dostluklar ediniyoruz"

Kursta dikiş ve nakışa dair tüm detayları öğrendiğini ifade eden Döne Sorkulu ise şöyle konuştu: "Kurslara iki aydır geliyorum. Çok güzel küçük bebekler yapmaya başladım. Yeni olduğum için şu an ince detaylarını öğrenmeye çalışıyorum. Acemilik ürünlerimi torunum için yapıyorum. Ustalaşıp işin detaylarını öğrendiğimde satışa sunmak isterim. Ayrıca burada çok güzel dostluklar ediniyoruz. Gerçekten eşi benzeri bulunmayan bir ortam."