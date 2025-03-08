Esenyurt'ta Kadınlar Günü El Emeği Sergisi Düzenlendi - Son Dakika
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Esenyurt'ta Kadınlar Günü El Emeği Sergisi Düzenlendi

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Esenyurt Belediye'sinin düzenlediği 8 Mart Kadınlar Günü El Emeği Sergisi'nde, mesleki eğitim alan kadınların ürettiği el emeği ürünler sergilendi ve satışa sunuldu. Etkinliğin açılışını Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy gerçekleştirdi.

08.03.2025 11:01  Güncelleme: 11:37
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Esenyurtlu kadınların ürettiği ürünler sergilendi

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesinin Mesleki Eğitim ve İstihdam Merkezinde eğitim alan kadınların ürettiği el emeği ürünler 8 Mart Kadınlar Günü El Emeği Sergisi'nde satışa sunuldu.

Kadınların hayata daha aktif bir şekilde katılarak, meslek sahibi olmalarını sağlamak amacıyla EMEĞİM kurslarında 1 yıl boyunca üretilen el emeği göz nuru ürünler sergiyle satışa sunuldu. Esenyurt'ta bir AVM'de düzenlenen 8 Mart Kadınlar Günü El Emeği Sergisi'nin açılışını Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ile birlikte gerçekleştirdi. Açılışın ardından sergiyi gezen Aksoy kadınların el emeği ürünlerini beğeniyle inceledi. Atık kağıt çanta, örgü çanta, takı tasarım, gravür (oyma baskı), ahşap boyama, amigurumi (örgü bebek), mefruşat, seramik, hazır giyim, halı dokuma, panç, kaat'ı sanatı gibi alanlarda hünerlerini konuşturan kadınların sergisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Serginin açılışını yapan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, "Çok sayıda kursiyerimizle EMEĞİM projesine devam ediyoruz. Sayılarını ve kapasitesini artırmayı düşünüyoruz. Satış noktasında online satış eğitimlerini kursiyerlerimize vermeyi düşünüyoruz. Bu sergi büyük bir el emeği ve uzun bir çalışmanın ürünü. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt'ta Kadınlar Günü El Emeği Sergisi Düzenlendi - Son Dakika

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