Esenyurt'ta Kurban Bayramı Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
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Genel

Esenyurt'ta Kurban Bayramı Hazırlıkları Başladı

Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kurban satış alanında çalışmalara başladı. Modern ve hijyenik bir ortamda kurban alışverişi yapılabilmesi için altyapı çalışmaları ve çadır kurulumu yapılıyor.

23.05.2024 20:11
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Esenyurt'ta kurban bayramı hazırlıkları başladı

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban satış alanında çalışmalara başladı. Vatandaşların ibadetlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirebilmeleri için çalışan ekipler, altyapı çalışmaları ve çadır kurulumu yaparak modern ve hijyenik bir kurban satış ve kesim alanını hazırlıyor.

Esenyurt Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurbanlıklarını modern, hijyenik ve güvenilir bir ortamda satın almaları ve kesim yapmaları için tüm imkanları oluşturuyor. Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde 38 dönüm arazi üzerine kurulan kurban satış alanında; 124 büyükbaş hayvan çadırı ve 30 küçükbaş hayvan çadırı bulunuyor. Yol düzenlemeleri, çadır kurulumu, elektrik ve su tesisatı gibi tüm altyapı çalışmalarının devam ettiği kurban satış alanı; modern çadırlar, hijyenik tuvalet ve duş alanları, mescid, otopark ve kafeterya ile vatandaşların huzur içinde kurban alışverişi yapmasına uygun hale getiriliyor. İçerisinde kesimhanenin de bulunduğu alanda, zabıta ekipleri 7/24 güvenliği sağlayacak. Kurbanlıklar, 1 Haziran itibariyle veteriner hekim kontrolünde alana giriş yapacak.

6 bin 500 kurbanlık bu pazarda satışa sunulacak

Kurban satış alanında çalışmaları denetleyen Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, "Burası ilçemizde belediye eliyle yapılan en büyük alan. Ekiplerimiz buranın altyapı çalışmalarını tamamlayarak Kurban Bayramı'na hazır hale getiriyor. 38 bin metrekarelik alanda kurduğumuz çadırlarda 3 bin 500 tane büyükbaş kurbanlık ve 3 bin tane küçükbaş kurbanlık satışa sunulacak. Ekiplerimiz gece gündüz çalışarak kısa süre içerisinde büyük bir iş başardılar. Ayrıca buradan binlerce ton gübre çıkacak. Bu gübreleri, bir yıl sonra park ve bahçelerde yürüttüğümüz çalışmalarda kullanacağız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt'ta Kurban Bayramı Hazırlıkları Başladı - Son Dakika

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