Esenyurt'ta Nefes Bahçesi Projesi Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Esenyurt'ta Nefes Bahçesi Projesi Tamamlandı

Esenyurt Belediyesi'nin Ardıçlı Mahallesi'nde hayata geçirdiği Nefes Bahçesi projesi, 584 metrekarelik alanda tamamlanarak mahalle sakinlerine huzurlu bir yaşam alanı sundu. Proje, yürüyüş yolları ve zengin yeşil dokusuyla dikkat çekiyor.

09.05.2025 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta Ardıçlı Mahallesi'ne nefes aldıran proje

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi Başkan Vekili Can Aksoy'un öncülüğünde hayata geçirilen "Nefes Bahçesi" projesinin yapımı, Ardıçlı Mahallesi'nde 584 metrekarelik alanda tamamlandı. Mahalle sakinlerine huzurlu bir yaşam alanı sunan bu proje, yürüyüş yolu, oturma alanları ve zengin yeşil dokusuyla dikkat çekiyor.

Esenyurt Belediyesi Başkan Vekili Can Aksoy'un öncülüğünde hayata geçirilen "Nefes Bahçesi" projesinin yapımı, Ardıçlı Mahallesi'nde 584 metrekarelik alanda tamamlandı. Ardıçlı Mahallesi 824. Sokak'ta bulunan Nefes Bahçesi, mahalleye önemli bir katkı sundu. Banklar, piknik masaları ve çöp kovaları ile donatılan bahçe, çeşitli bitki türleri ve gölgelik sağlayan ağaçlarla çevre düzenlemesi yapılarak yeşil alanın keyifle kullanılabilmesi sağlandı. Proje, halkın daha aktif bir şekilde alanı kullanabilmesini mümkün kılan yürüyüş yolları ile Esenyurt'un modern ve yaşanabilir kent vizyonuna önemli bir katkı sağlıyor.

"Küçük dokunuş, büyük memnuniyet"

Nefes Bahçesi'yle ilgili memnuniyetini dile getiren Ardıçlı Mahalle Muhtarı Mustafa Kalem, "Uzun zamandır küçük nefes bahçeleri talep ediyorduk. Bu, halkımızın da bizden beklediği bir projeydi. Gerçekten olması gereken bir çalışma. Küçük bir dokunuşla ortaya çok güzel bir alan çıktı. Kapalı alanlardan kaçındık, çünkü ileride farklı sonuçlar doğurabilirdi. Açık, nefes alabilecekleri bir alan olması daha doğru oldu. Belediye Başkanımız taleplerimizi dikkate aldı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Vatandaşlarımız da oldukça memnun, teşekkürlerini bize iletmek için muhtarlığımıza geliyorlar" dedi.

"Mezberelikti, şimdi göz kamaştırıyor"

Nefes Bahçesi projesini çok beğendiğini söyleyen Kamil Erkmener, "Bugün burada bulunmaktan çok memnunum. İlk gördüğümde şaşırdım, hatta 'doğru yerde miyim?' diye düşündüm çünkü burası eskiden mezbelelikti. Şimdi ise çok güzel bir alana dönüşmüş. Muhtarımızın bu projedeki emeği büyük, kendisine teşekkür ediyorum. Belediyemize de teşekkür ederim, Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Esenyurt Belediyesi, Belediye, Esenyurt, Ekonomi, Ardıçlı, Çevre, Genel, Yaşam, Bahçe, Son Dakika

Son Dakika Genel Esenyurt'ta Nefes Bahçesi Projesi Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü sürücüden ilginç savunma: Ehliyetimi size verdim Alkollü sürücüden ilginç savunma: Ehliyetimi size verdim
Çocuklarıyla makyaj videosu çeken kadına tepki yağdı: Para için çocuklarını kullanıyor Çocuklarıyla makyaj videosu çeken kadına tepki yağdı: Para için çocuklarını kullanıyor
112’ye asılsız ihbarda bulunanlar yandı Cezası artırıldı 112'ye asılsız ihbarda bulunanlar yandı! Cezası artırıldı
UEFA Konferans Ligi’nde finalin adı belli oldu UEFA Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu
Kartalkaya’daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı Kartalkaya'daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:55
Fenerbahçe’de Tadic ve Talisca arasında gerginlik
Fenerbahçe'de Tadic ve Talisca arasında gerginlik
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
19:05
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
08:44
Ali Koç’un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
08:37
Erbakan yeni ittifak için tek partinin ismini verdi: Aynı çizgideyiz
Erbakan yeni ittifak için tek partinin ismini verdi: Aynı çizgideyiz
08:25
Çin’den sonra ABD’ye bir büyük darbe daha
Çin'den sonra ABD'ye bir büyük darbe daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2025 21:19:42. #7.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Nefes Bahçesi Projesi Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.